Тест: Ответьте на 7 вопросов и узнайте, на какой фильм ужасов похожа ваша жизнь

Иногда в реальной жизни случаются повороты, достойные сюжетов страшных фильмов, от которых ужаснулись бы и Пеннивайз, и Чаки. Будь то общение со странным соседом, который решил закопать что-то посреди ночи, или ощущение, что ваша жизнь проклята (включайте жуткий саундтрек), трудно не заметить параллели. В эту зловещую пятницу 13-го почему бы не окунуться в атмосферу кошмаров и не узнать, какая культовая страшилка лучше всего отражает откровенный ужас повседневной жизни? Будьте готовы к пугающе точным результатам!