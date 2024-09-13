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13 сентября, 13:22

Тест: Ответьте на 7 вопросов и узнайте, на какой фильм ужасов похожа ваша жизнь

Пока некоторые в пятницу 13-го уворачиваются от чёрных кошек и избегают лестниц, мы попробуем определить, какой фильм ужасов тайно основан на вашей жизни!

Иногда в реальной жизни случаются повороты, достойные сюжетов страшных фильмов, от которых ужаснулись бы и Пеннивайз, и Чаки. Будь то общение со странным соседом, который решил закопать что-то посреди ночи, или ощущение, что ваша жизнь проклята (включайте жуткий саундтрек), трудно не заметить параллели. В эту зловещую пятницу 13-го почему бы не окунуться в атмосферу кошмаров и не узнать, какая культовая страшилка лучше всего отражает откровенный ужас повседневной жизни? Будьте готовы к пугающе точным результатам!

Загадочные и напряжённые фильмы ужасов часто отражают реалии жизни, но что делать тем, кто устал от надоедливых клише и искусственной крови? В помощь всем жаждущим зрелищ идёт тест: какой оскароносный фильм вам обязателен к просмотру. А если найдёте время для похода в кинотеатр, вам понадобится этот список — 7 новых картин, которые вы можете посмотреть уже сейчас.

Тест: В каком фильме этот актёр НЕ снимался — вызов всем киноманам СССР
Тест: В каком фильме этот актёр НЕ снимался — вызов всем киноманам СССР
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Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © Freepik, © "Крик 4" (2011), режиссёр Уэс Крэйвен, сценарист Кевин Уильямсон, "Оно" (2017), режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Чейз Палмер, Кэри Дзёдзи Фукунага и др. / Kinopoisk

Василиса Тихонова
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