Тест: Какой оскароносный фильм вам обязателен к просмотру?

«Оскар» — это не только блеск софитов и красная дорожка, а в первую очередь признание фильмов, которые расширяют границы и оставляют неизгладимый след в сердцах зрителей. От эпических драм до провокационных историй — шедевры кинематографа ждут вашего открытия. Пройдите этот тест, чтобы больше не ломать голову над тем, что же посмотреть, — возможно, вы откроете для себя нового фаворита!

Независимо от того, являетесь ли вы опытным киноманом или только начинаете изучать классику, вы наверняка заметили, как часто в русском прокате меняют названия зарубежных фильмов. Мы подготовили самые абсурдные примеры — попробуйте угадать, как эти картины перевели в России. А если вы считаете себя профессионалом в мире киноискусства, давайте проверим, сможете ли вы отличить этих известных актёров и режиссёров от серийных маньяков.