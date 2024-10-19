Тест: Только те, кто вырос в деревне, смогут отгадать эти фильмы СССР по кадру с актрисой

Деревенские женщины испокон веков славятся трудолюбием и невероятной силой характера, а их истории завлекают режиссёров и сценаристов прямиком из столицы. Фильмы про сельскую жизнь занимали отдельный пласт в советском кино, привлекая миллионы зрителей и собирая восторженные отклики. А актрисы, сыгравшие роли сильных женщин, до сих пор любимы в обществе. Сможете ли вы вспомнить названия самых культовых фильмов про деревню по кадру с героиней?