Тест: Только те, кто вырос в деревне, смогут отгадать эти фильмы СССР по кадру с актрисой
До сих пор со слезами на глазах пересматриваете «Любовь и голуби» и вспоминаете беззаботные каникулы у бабушки в деревне? Тогда этот тест для вас!
Деревенские женщины испокон веков славятся трудолюбием и невероятной силой характера, а их истории завлекают режиссёров и сценаристов прямиком из столицы. Фильмы про сельскую жизнь занимали отдельный пласт в советском кино, привлекая миллионы зрителей и собирая восторженные отклики. А актрисы, сыгравшие роли сильных женщин, до сих пор любимы в обществе. Сможете ли вы вспомнить названия самых культовых фильмов про деревню по кадру с героиней?
Тема деревни привлекала не только известных кинодеятелей, но и всемирно известных писателей, например А.С. Пушкина. Вспомните ли вы, из каких известных произведений поэта эти строки? Справятся только золотые медалисты. А если хочется продолжить воссоединение с природой, то тест «Только 3% населения сможет отгадать, каким 5 деревьям принадлежат эти листья» идеально поднимет осеннее настроение!
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