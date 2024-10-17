Тест: Только бывшие золотые медалисты вспомнят, из каких произведений Пушкина эти цитаты
Если вы до сих пор наизусть помните продолжение строки «У лукоморья дуб зелёный…», то этот тест на знание произведений великого поэта точно вам понравится!
Имя А.С. Пушкина каждый знает с самого детства, а строки из его стихотворений до сих пор помнят наизусть. И если «Я помню чудное мгновенье…» смогут продолжить практически все, то с более сложными произведениями уже могут возникнуть проблемы. Как насчёт немного освежить вашу память и попробовать вспомнить, в каких именно сочинениях великого поэта встречаются эти строки?
После погружения в мировую классику предлагаем вам ещё немного углубиться и отгадать, где цитаты Ницше, а где острые фразочки из пацанских пабликов. А вернуться в детство поможет тест: отгадайте фильм-сказку по кадру с героиней — на 7/7 справятся лишь те, кто рос в СССР.
«Шедеврум»