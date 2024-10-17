Тест: Только бывшие золотые медалисты вспомнят, из каких произведений Пушкина эти цитаты

Имя А.С. Пушкина каждый знает с самого детства, а строки из его стихотворений до сих пор помнят наизусть. И если «Я помню чудное мгновенье…» смогут продолжить практически все, то с более сложными произведениями уже могут возникнуть проблемы. Как насчёт немного освежить вашу память и попробовать вспомнить, в каких именно сочинениях великого поэта встречаются эти строки?