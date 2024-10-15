Тест: Дворовой пацан или философ Ницше — угадайте авторов этих 6 выражений

Работы всемирно известного философа Фридриха Ницше оказали значительное влияние на современную философию и образ жизни многих людей. Наверняка вы видели его выражения в социальных сетях, слышали от знакомых, а может, и сами имеете пару-тройку в памяти. В день рождения философа предлагаем вам прокачать логику и смекалку и попробовать отличить, где цитаты Ницше, а где колкие выражения из пацанских пабликов.

Если Ницше произвёл впечатление, то вам точно понравится ещё один тест: «Михаил Круг или поэты Серебряного века — отгадайте, кто есть кто». Пожар в сердце точно потушат песни Михаила Круга, а вот бороться с огнём в реальной жизни сможет только профессионал. Вы точно один из них, если пройдёте этот тест на знание пожарного инвентаря на 6/6.