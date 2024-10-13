Тест: Михаил Круг или поэты Серебряного века — отгадайте, кто есть кто
Думаете, что легко различите «Девочку-пай» и «Заметался пожар голубой»? Тогда сейчас выясним!
Шансон уже давно вышел из тюремных кругов и подполья и твёрдо закрепился как отдельный жанр в шоу-бизнесе. И на вопрос «кто король шансона в России?» ни у кого не возникнет сомнений — конечно, Михаил Круг! Его песни нашли отклик в сердцах слушателей благодаря запоминающемуся мотиву и строкам, которые врезаются в самую душу. Не менее лиричные и глубокие тексты писали и поэты Серебряного века, но вот в чём загвоздка: удастся ли вам различить, где великий шансонье, а где известные поэты?
После таких пронизывающих строк хочется вновь окунуться в атмосферу любви и романтики. Для этого предлагаем вам пройти тест и узнать, какая советская история любви может повториться в вашей жизни. А продолжить тему поэзии можно с тестом «Какому поэту принадлежат строчки — 6/6 угадает только культурная элита».
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