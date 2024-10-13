10 осенних суперновинок, что посмотреть на вечер: Топ российских и зарубежных фильмов Life.ru отобрал 10 новых фильмов для того, чтобы посмотреть осенью, — российские и зарубежные режиссёры создают новую реальность онлайн специально для вас. 13 октября, 09:01 Что ещё посмотреть: кадры из фильмов «Дэдпул и Росомаха», «Тихое место: День первый», «Мой пингвин» / Kinopoisk

Что посмотреть осенним вечером или в выходные? Топ российских и зарубежных кинофильмов представлен десятью суперновинками, которые уже успели завоевать сердца зрителей и стали настоящими бестселлерами: от нежных мелодрам до увлекательных приключений и напряжённых триллеров. Жанр — не главное. Качество, режиссура и впечатления — вот главные критерии хорошего настроения. Лидеры сайта «Кинопоиск» и любимые актёры в главных ролях станут открытием нового сезона.

1. «Всё закончится на нас»

Актёры Блейк Лайвли и Джастин Бальдони. Кадр из фильма «Всё закончится на нас», режиссёр Джастин Бальдони, сценаристы Кристи Холл, Колин Гувер / Kinopoisk

Оригинальное название: It Ends with Us.

Жанр: драма, мелодрама. Зрительский рейтинг: 7,0 («Кинопоиск»), 6,6 (IMDb). Страна: США. Режиссёр: Джастин Бальдони. В ролях: Блейк Лайвли, Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Брэндон Скленар.

Лили Блум, преодолев тяготы детства, решает начать всё с нуля и переезжает в Бостон, стремясь открыть собственное дело.

Спустя время она знакомится с Райлом Кинкейдом, успешным нейрохирургом, и между ними вспыхивает глубокое чувство. Однако Лили начинает замечать в нём черты, которые напоминают ей о сложных отношениях её родителей. В этот же период в её жизни вновь появляется Атлас Корриган, её первая любовь.

С каждым днём отношения с Райлом становятся всё более сложными, и Лили понимает, что скоро ей придётся сделать тягчайший выбор, который кардинально изменит её судьбу.

Где смотреть: Rutube.

2. «Мой пингвин»

Актёр Жан Рено. Кадр из фильма «Мой пингвин», режиссёр Дэвид Шурманн, сценаристы Кристен Лазарян, Колин Гувер / Kinopoisk

Оригинальное название: My Penguin Friend.

Жанр: драма, семейный Зрительский рейтинг: 7,5 («Кинопоиск»), 7,0 (IMDb). Страна: Бразилия, США. Режиссёр: Дэвид Шурманн. В ролях: Жан Рено, Адриана Барраса, Алексия Мойано, Николас Франселья.

Однажды грустный рыбак находит маленького пингвинёнка, отставшего от своей стаи. Эта случайная встреча становится началом удивительно сильной дружбы.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших с рыбаком по имени Жоау Перейра де Соуза и пингвином по кличке Диндим. Эта история стала широко известна в 2016 году.

Где смотреть: Rutube.

3. «Ворон»

Актёр Билл Скарсгард. Кадр из фильма «Ворон», режиссёр Джастин Бальдони, сценаристы Руперт Сандерс, Зак Бэйлин / Kinopoisk

Оригинальное название: The Crow.

Жанр: фэнтези, мелодрама, боевик. Зрительский рейтинг: 5,9 («Кинопоиск»), 4,7 (IMDb). Страна: США, Великобритания, Франция, Чехия. Режиссёр: Руперт Сандерс. В ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн.

Эрик и Шелли встретились в реабилитационном центре и вскоре, спасаясь от тех, кто преследовал Шелли, сбежали оттуда вместе. Влюблённые начали новую жизнь, но их счастье оказалось недолгим: по приказу коварного богача их настигают и отправляют на тот свет. Однако, вернувшись к жизни, охваченный глубокой скорбью Эрик получает шанс на возмездие. Его единственная цель — отомстить за гибель любимой.

4. «Тихое место: День первый»

Актёры Лупита Нионго и Джозеф Куинн. Кадр из фильма «Тихое место: День первый», режиссёр Майкл Сарноски, сценарист Майкл Сарноски / Kinopoisk

Оригинальное название: A Quiet Place: Day One.

Жанр: ужасы, фантастика, драма. Зрительский рейтинг: 7,7 («Кинопоиск»), 6,8 (IMDb). Страна: США, Великобритания, Канада. Режиссёр: Майкл Сарноски. В ролях: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Алекс Вулф.

Сэм, пациентка хосписа на окраине Нью-Йорка, вместе с другими больными отправляется на Манхэттен, где они посещают кукольный театр. Когда спектакль подходит к концу, начинается нечто совсем иное: на Землю нападают орды инопланетных чудовищ, которые, не видя своих жертв, ориентируются на звук.

Решив не тратить время даром, Сэм отправляется в последний поход — за своей любимой пиццей в родной Гарлем. В пути её верный кот Фродо знакомится с сильно испуганным студентом-юристом из Англии, который никак не ожидал такого поворота событий.

Где смотреть: Rutube.

5. «Затерянные»

На первом плане актёры Егор Корешков и Никита Кологривый. Кадр из фильма «Затерянные», режиссёр Роман Каримов, сценарист Роман Каримов / Kinopoisk

Жанр: триллер. Зрительский рейтинг: 7,1 («Кинопоиск»), 8,0 (IMDb). Страна: Россия. В ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый, Артём Цуканов, Даниил Толстокулаков.

Четверо коллег отправляются в командировку с целью заключить важный контракт, произвести впечатление на руководство и получить долгожданное повышение. Однако на обратном пути всё идёт не так, как ожидалось: они оказываются без денег и средств связи в весьма необычном городке.

6. «Дэдпул и Росомаха»

Актёры Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Кадр из фильма «Дедпул и Росомаха», режиссёр Джастин Бальдони, сценаристы Кристи Холл, Колин Гувер / Kinopoisk

Оригинальное название: Deadpool & Wolverine.

Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения. Зрительский рейтинг: 7,6 («Кинопоиск»), 7,9 (IMDb). Страна: США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Режиссёр: Шон Леви. В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдьен.

Дэдпул и Росомаха, два легендарных героя Marvel, снова становятся главными героями событий. Уэйд Уилсон попадает в организацию «Управление временными изменениями», что заставляет его снова стать Дэдпулом и объединиться с Росомахой, чтобы исправить историю и изменить прошлое.

Где смотреть: Rutube.

7. «Василиса и хранители времени»

Актёры Маша Кошина и Антон Рогачёв. Кадр из фильма «Василиса и хранители времени», режиссёр Павел Лунгин, сценарист Павел Лунгин / Kinopoisk

Жанр: подростковое фэнтези. Страна: Россия. Режиссёр: Павел Лунгин. В ролях: Сергей Гармаш, Маша Кошина, Дарья Мороз, Юрий Кузнецов, Антон Рогачёв.

Подростковое фэнтези от заслуженного режиссёра, снявшего фильмы «Остров», «Царь» и сериал «Родина», рассказывает историю Волшебника, которого отправили на Землю хранители времени. У Волшебника оказывается внучка, юная Василиса. Однако вторая его внучка, пошедшая по пути зла и много лет проведшая в ледяном шаре, хочет отнять у Василисы волшебную силу и обрести вечную молодость.

Где смотреть: Rutube.

8. «Чума»

Актёры Георгий Бессонов и Евгений Николаев. Кадр из фильма «Чума», режиссёр Дмитрий Давыдов, сценарист Дмитрий Давыдов / Kinopoisk

Жанр: драма. Страна: Россия. Режиссёр: Дмитрий Давыдов. В ролях: Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов, Вячеслав Устинов, Фёдор Сергеев, Перфиль Чупров, Радмир Романов.

Лента «Пугало» в 2020-м стала одним из лучших фильмов года. На этот раз Давыдов снял в родных краях чёрно-белую драму о двух соседях, живущих в якутском селе. У Влада и Ивана нет жён, но есть сыновья, которым подход отцов к жизни не нравится. «Чума» уже успела заработать репутацию на фестивалях: на российском «Маяке» Давыдов получил режиссёрский приз.

Ждём появления: Okko.

9. «Особенности национальной больницы»

Актёр Карл Филлип Бенцшавель (в центре). Кадр из фильма «Особенности национальной больницы», режиссёр Станислав Светлов, сценарист Александр Рогожкин / Kinopoisk

Жанр: комедия. Страна: Россия. Режиссёр: Станислав Светлов. В ролях: Виктор Бычков, Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Василий Кортуков, Олег Гаркуша, Аркадий Укупник.

Очень вольное продолжение киносериала Александра Рогожкина, начатого в 1995 году фильмом «Особенности национальной охоты». Уже без генерала (Алексей Булдаков скончался в 2019 году), но с небольшим участием Виктора Бычкова (который играл егеря Кузьмича, а сейчас — художника) и по сценарию самого Рогожкина.

По сюжету молодой немец Артур Мюллер становится волонтёром в неврологическом отделении обычной больницы в Санкт-Петербурге и регулярно попадает в комические ситуации из-за незнания особенностей национальной больницы.

Где смотреть: в кино с 3 октября.

10. «Огниво»

Актёр Роман Евдокимов. Кадр из фильма «Огниво», режиссёр Александр Войтинский, сценаристы Александр Архипов, Ханс Кристиан Андерсен / Kinopoisk

Жанр: сказка. Режиссёр: Александр Войтинский. В ролях: Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачёва.

Новая экранизация сказки Ханса Кристиана Андерсена «Огниво». Ивану часто сопутствует удача, но ему в руки попадает волшебное огниво, из которого появляется царевна Даша и просит его о помощи. Из-за этого Ивану приходится изменить свой подход к жизни и вместе с верной лошадкой по кличке Куда-надо отправиться в опасное путешествие.

Где смотреть: в кино с 24 октября.

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Авторы Андрей Соколов