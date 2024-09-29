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29 сентября, 08:00

5 крутых фильмов про медиумов для любителей шоу «Битва экстрасенсов»

Людям всегда хочется узнать побольше о сверхъестественном, а экстрасенсы могут им в этом помочь, поэтому их дар вызывает большой интерес. Если нравится знаменитое шоу, то посмотрите и это кино.

Обложка © Кадр из фильма «Телекинез», режиссёр Константин Максимов, сценаристы Ольга Агеева, Сергей Агеев, Константин Максимов / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Телекинез», режиссёр Константин Максимов, сценаристы Ольга Агеева, Сергей Агеев, Константин Максимов / Kinopoisk

Мистические фильмы всегда пользовались популярностью, особенно основанные на реальных событиях. Зачастую главными героями являются ясновидящие. По сути, это обычные люди, но обладающие неким даром. Именно они становятся проводниками в иной мир и могут поведать, что там происходит. Конечно, среди медиумов есть немало хороших обманщиков — и их большинство. Тем не менее людям просто хочется верить во что-то необычное и не поддающееся объяснению. Если вам не хватает мистики, то не спешите на спиритический сеанс, лучше посмотрите эти пять фильмов про экстрасенсов из подборки Life.ru.

«Шестое чувство» — 1999 год

«Шестое чувство» — фильм о мальчике, который видит мёртвых. Фото © Кадр из фильма «Шестое чувство», режиссёр М. Найт Шьямалан, сценарист М. Найт Шьямалан / Kinopoisk

«Шестое чувство» — фильм о мальчике, который видит мёртвых. Фото © Кадр из фильма «Шестое чувство», режиссёр М. Найт Шьямалан, сценарист М. Найт Шьямалан / Kinopoisk

Мистический фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли. «Шестое чувство» рассказывает историю о девятилетнем мальчике, который во сне видит призраков умерших людей. Родители решают, что ребёнку поможет психиатр Малколм Кроу. Вначале он долго не может разобраться, в чём же дело, но вскоре понимает, что это далеко не психологическая проблема. Кроу приходится столкнуться с мистикой и другой реальностью и как-то помочь юному пациенту.

«Пугало» — 2020 год

Валентина Романова-Чыскыырай сыграла главную роль в фильме «Пугало». Фото © Кадр из фильма «Пугало», режиссёр Дмитрий Давыдов, сценарист Дмитрий Давыдов / Kinopoisk

Валентина Романова-Чыскыырай сыграла главную роль в фильме «Пугало». Фото © Кадр из фильма «Пугало», режиссёр Дмитрий Давыдов, сценарист Дмитрий Давыдов / Kinopoisk

Фильм «Пугало» был удостоен множества наград. Главную роль исполнила Валентина Романова-Чыскыырай. Мистическая драма окунает зрителей в якутскую глушь, где живёт знахарка. Эта женщина давно стала отшельницей, ведь её дара боятся местные жители. Тем не менее, когда приходит беда, целительница всегда помогает, хоть и не желает этого. Оказывается, что она необычная знахарка и у неё есть страшная тайна, о которой когда-нибудь узнают.

«Доктор Сон» — 2019 год

Фильм «Доктор Сон» снят по мотивам книги Стивена Кинга. Фото © Кадр из фильма «Доктор Сон», режиссёр Майк Флэнаган, сценаристы Майк Флэнаган, Стивен Кинг / Kinopoisk

Фильм «Доктор Сон» снят по мотивам книги Стивена Кинга. Фото © Кадр из фильма «Доктор Сон», режиссёр Майк Флэнаган, сценаристы Майк Флэнаган, Стивен Кинг / Kinopoisk

Фильм «Доктор Сон» снят по роману Стивена Кинга и рассказывает о том, как сложилась жизнь мальчика из «Сияния». Дэнни обладает необычными способностями, но из-за детской травмы он никак не может прийти в себя. Тогда мужчина устраивается работать в дом престарелых. Он всегда знает, кто из постояльцев умрёт следующим, и никогда не ошибается. Казалось бы, Дэнни нашёл баланс в жизни, но вдруг появляется «сияющая» девочка Абра, которую он обязан спасти от жестоких охотников за необычными детьми.

«Телекинез» — 2022 год

«Телекинез» — фильм о девочке с паранормальными способностями. Фото © Кадр из фильма «Телекинез», режиссёр Константин Максимов, сценаристы Ольга Агеева, Сергей Агеев, Константин Максимов / Kinopoisk

«Телекинез» — фильм о девочке с паранормальными способностями. Фото © Кадр из фильма «Телекинез», режиссёр Константин Максимов, сценаристы Ольга Агеева, Сергей Агеев, Константин Максимов / Kinopoisk

Российский фильм «Телекинез» описывает события 1977 года, когда советские учёные запустили проект по изучению необычных способностей. Один из физиков столкнулся с чем-то очень мистическим и загадочным. Сам того не понимая, он выпустил страшную силу, которая угрожает жизни людей. Дочь учёного обретает способность телекинеза: она может двигать предметы с помощью мысли и даже заживлять раны. Казалось бы, такой дар очень полезен, однако это не так. Избавиться от этого проклятия поможет только вера, за которую и предстоит побороться главным героям.

«Паранормальные» — 2021 год

«Паранормальные» — фильм о детях с необычными способностями. Фото © Кадр из фильма «Паранормальные», режиссёр Эскиль Вогт, сценарист Эскиль Вогт / Kinopoisk

«Паранормальные» — фильм о детях с необычными способностями. Фото © Кадр из фильма «Паранормальные», режиссёр Эскиль Вогт, сценарист Эскиль Вогт / Kinopoisk

Семья с двумя дочерьми переезжает в новый дом, где по соседству живут родственники. Но оказывается, что среди них есть дети с паранормальными способностями. Вскоре у Иды и Анны тоже обнаруживаются сверхъестественные таланты. Вместе дети владеют огромной силой, однако один из них решает перейти грани разумного и подчинить всех людей себе. Иде предстоит защитить не только себя и сестру, которая к тому же является аутистом, но и весь мир.

Конечно, некоторые знания людям не нужны, ведь без них крепче спится, но порой так и хочется представить, что в мире существуем не только мы. Ранее Life.ru рассказал о том, как распознать болезнь по сновидению по методике шамана.

Советские актёры, которые уехали за границу, но Голливуд их не принял
Советские актёры, которые уехали за границу, но Голливуд их не принял
Дана Третьякова
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