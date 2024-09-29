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29 сентября, 02:04

«Поднимите свои палочки»: «Ученики Хогвартса» скорбят по Мэгги Смит, сыгравшей Макгонагалл

Актёры фильмов о Гарри Поттере скорбят по Мэгги Смит

Актёры Гарри Поттера. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Майкл Голденберг Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Актёры Гарри Поттера. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Майкл Голденберг Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Актёры фильмов о Гарри Поттере скорбят по недавно усопшей Мэгги Смит, которая сыграла Минерву Макгонгалл. Они вспомнили, как познакомились с именитой актрисой, а также проводили «декана Гриффиндора» тёплыми словами в последний путь.

«Только повзрослев я начала понимать, что делила экранное время с истинным воплощением величия. Она была настоящей, честной, смешной и уважающей себя», — вспомнила актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер.

Руперт Гринт и Мэгги Смит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rupertgrint

Руперт Гринт и Мэгги Смит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rupertgrint

Фильм «Гарри Поттер и кубок огня» многим запомнился по комедийной сцене, где Смит в роли Макгонагалл учит Руперта Гринта в роли Рона Уизли танцевать вальс. Актёр вспомнил об этом эпизоде после смерти актрисы. Он заявил, что его сердце разбито от утраты.

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«Она была такой особенной, всегда веселой и доброй. Чувствую себя невероятно счастливым, что разделил с ней съёмочную площадку и исполнил с ней танец. Я буду скучать по тебе, Мэгги», — написал на своей страничке Руперт Гринт.

Том Фелтон и Мэгги Смит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ t22felton

Том Фелтон и Мэгги Смит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ t22felton

Новостями о смерти оказались опечалены не только «гриффиндорцы», но и «слизеринцы». О своей коллеге написал Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя.

«Глубоко опечален, что проснулся от новостей о Мэгги. Таких, как она, просто не было. Спасибо, что присматривали за нами буквально с первого дня. Спасибо, что не выгнали меня со съёмочной площадки, когда я не мог перестать хихикать во время твоего урока трансфигурации. Спасибо, что указали нам путь. Поднимите свои палочки» — написал Фелтон.

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Мэгги Смит © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/thisisbwright

Мэгги Смит © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/thisisbwright

Об актрисе вспомнили не только ключевые персонажи франшизы, но и второстепенные герои. Своими переживаниями поделилась «Джинни Уизли», которую сыграла Бонни Райт. Он тоже вспомнила о сцене с танцем Гринта и Смит.

«Наш горячо любимый и уважаемый глава дома Гриффиндор, сообществу Гарри Поттера будет Вас очень не хватать. Моя любимая сцена с Мэгги была, когда мы все учимся танцевать вальс на балу. Она воплотила тот идеальный баланс дерзости и любящей заботы, которым обладает Макгонагалл», — написала Райт.

Джеймс Фелпсо смерти Мэгги Смит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jamesphelps_pictures

Джеймс Фелпсо смерти Мэгги Смит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jamesphelps_pictures

Одни из самых весёлых персонажей поттерианы — близнецы Фред и Джордж Уизли. Джеймс Фелпс, который сыграл Фреда, поделился своей скорбью о Мэгги Смит с подписчиками.

«Очень грустно слышать эти новости сегодня. Было честью быть на одних съёмках с дамой Мэгги Смит. На ГП она всегда была приветливой, смешной, а также показывала, как вести себя не только на съёмочной площадке, но и за её пределами», — написал актёр.

Мэгги Смит умерла накануне в возрасте 89 лет. О смерти актрисы ранее высказался и исполнитель главной роли фильмов о Гарри Поттере — Дэниел Рэдклифф. Он заявил, что актриса умела очаровывать и запугивать одновременно.

Полина Никифорова
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