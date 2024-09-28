«Она умела запугивать»: «Гарри Поттер» вспомнил первую встречу с «профессором Макгонагалл»

Актёр Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, рассказал о своей первой встрече с актрисой Мэгги Смит. По его словам, «профессор Макгонагалл» умела очаровывать и запугивать одновременно.

Рэдклифф познакомился с Мэгги Смит на съёмках в своей первой картине — мини-сериале «Дэвид Копперфилд». Тогда ему было девять лет. Дэниел рассказал, что актриса относилась к нему с добротой и любовью, а также помогала во время съёмочного процесса.

Дэниел Рэдклифф и Мэгги Смит в «Дэвид Копперфилд». Фото © Кадр из фильма «Дэвид Копперфилд», режиссер Саймон Кёртис, сценаристы Эдриан Ходжес, Чарльз Диккенс / Kinopoisk

«Она обладала неистовым интеллектом, восхитительно острым языком, могла одновременно запугивать и очаровывать, и была, как вам все скажут, чрезвычайно забавной», — цитирует Рэдклиффа Variety.