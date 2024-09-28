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28 сентября, 12:03

«Она умела запугивать»: «Гарри Поттер» вспомнил первую встречу с «профессором Макгонагалл»

Дэниел Рэдклифф: Мэгги Смит могла одновременно запугивать и очаровывать

Дэниел Рэдклифф и Мэгги Смит в ролях Гарри Поттера и Минервы Макгонагалл. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана», режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Дэниел Рэдклифф и Мэгги Смит в ролях Гарри Поттера и Минервы Макгонагалл. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Узник Азкабана», режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Актёр Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, рассказал о своей первой встрече с актрисой Мэгги Смит. По его словам, «профессор Макгонагалл» умела очаровывать и запугивать одновременно.

Рэдклифф познакомился с Мэгги Смит на съёмках в своей первой картине — мини-сериале «Дэвид Копперфилд». Тогда ему было девять лет. Дэниел рассказал, что актриса относилась к нему с добротой и любовью, а также помогала во время съёмочного процесса.

Дэниел Рэдклифф и Мэгги Смит в «Дэвид Копперфилд». Фото © Кадр из фильма «Дэвид Копперфилд», режиссер Саймон Кёртис, сценаристы Эдриан Ходжес, Чарльз Диккенс / Kinopoisk

Дэниел Рэдклифф и Мэгги Смит в «Дэвид Копперфилд». Фото © Кадр из фильма «Дэвид Копперфилд», режиссер Саймон Кёртис, сценаристы Эдриан Ходжес, Чарльз Диккенс / Kinopoisk

«Она обладала неистовым интеллектом, восхитительно острым языком, могла одновременно запугивать и очаровывать, и была, как вам все скажут, чрезвычайно забавной», — цитирует Рэдклиффа Variety.

Напомним, что Мэгги Смит умерла накануне в возрасте 89 лет. Во время съёмок фильма «Гарри Поттер и принц полукровка» актриса перенесла рак груди, однако от участия в картине не отказалась.

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Полина Никифорова
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