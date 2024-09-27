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27 сентября, 15:24

Умерла Мэгги Смит: Какие 5 преподавателей Гарри Поттера покинули мир маглов навсегда

Звёзды «Гарри Поттера» покидают нас одна за другой. Life.ru вспоминает преподавателей Хогвартса, которых больше нет с нами.

Умерла Минерва Макгонагалл из «Гарри Поттера». Обложка © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Kitinut Jinapuck

Умерла Минерва Макгонагалл из «Гарри Поттера». Обложка © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Kitinut Jinapuck

27 сентября стало известно, что ушла из жизни Мэгги Смит, легендарная актриса, известная ролью профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Смит было 89 лет, и она запомнилась зрителям не только как строгий, но справедливый заместитель директора Хогвартса, но и как одна из самых выдающихся актрис британского кино и театра. Сегодня мы с грустью вспоминаем всех наставников юного волшебника, которых уже нет с нами.

Мэгги Смит умерла: ушла Минерва Макгонагалл. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Мэгги Смит умерла: ушла Минерва Макгонагалл. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Алан Рикман — Северус Снейп

Алан Рикман: что мы потеряли вместе с профессором Снейпом. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Алан Рикман: что мы потеряли вместе с профессором Снейпом. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Алан Рикман, сыгравший непревзойдённого профессора зельеварения и двойного агента Северуса Снейпа, ушёл из жизни в январе 2016 года в возрасте 69 лет. Эта потеря стала настоящим ударом для всех, кто любил его роли и восхищался мастерством актёра. Рикман, до конца сохранявший втайне свою борьбу с раком, стал символом сложного и противоречивого героя, который отдал свою жизнь ради победы над злом.

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Робби Колтрейн: смерть любимого Хагрида. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Робби Колтрейн: смерть любимого Хагрида. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Робби Колтрейн, подаривший жизнь полувеликану и любимцу студентов Хогвартса, умер в октябре 2022 года в возрасте 72 лет. Его добродушный Хагрид, хранитель ключей и преданный друг Гарри, стал настоящей иконой для нескольких поколений зрителей. Колтрейн часто говорил, что его персонаж будет жить ещё долгие годы благодаря фильмам, и, конечно, он оказался прав.

Ричард Харрис и Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор

Ричард Харрис и Майкл Гэмбон: оба Дамблдора ушли из жизни. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Ричард Харрис и Майкл Гэмбон: оба Дамблдора ушли из жизни. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Альбус Дамблдор, мудрый директор Хогвартса, был сыгран двумя великими актёрами. Ричард Харрис, который воплотил образ Дамблдора в первых двух фильмах, умер в 2002 году в возрасте 72 лет. После его смерти роль передали Майклу Гэмбону, который также ушёл из жизни, но уже в сентябре 2023 года, оставив после себя огромное наследие в театре и кино.

Лесли Филлипс — Распределяющая шляпа

Лесли Филлипс умер: голос Распределяющей шляпы. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Wikipedia / LesliePhillipsBAFTA07

Лесли Филлипс умер: голос Распределяющей шляпы. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Wikipedia / LesliePhillipsBAFTA07

Лесли Филлипс, чьим голосом говорила Распределяющая шляпа, скончался в 2022 году в возрасте 98 лет. Он был настоящей звездой британского кино и телевидения, оставив след в сердцах всех, кто его знал.

Эти актёры навсегда останутся частью наследия Гарри Поттера, и их образы продолжат жить в сердцах поклонников по всему миру. Каждому из них мы обязаны за ту магию, которую они принесли на экран.

Палочки вверх, Хогвартс! Умерла «профессор Макгонагалл»
Палочки вверх, Хогвартс! Умерла «профессор Макгонагалл»
Сергей Трофимов
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