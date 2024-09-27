Умерла Мэгги Смит: Какие 5 преподавателей Гарри Поттера покинули мир маглов навсегда

27 сентября стало известно, что ушла из жизни Мэгги Смит, легендарная актриса, известная ролью профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Смит было 89 лет, и она запомнилась зрителям не только как строгий, но справедливый заместитель директора Хогвартса, но и как одна из самых выдающихся актрис британского кино и театра. Сегодня мы с грустью вспоминаем всех наставников юного волшебника, которых уже нет с нами.

Мэгги Смит умерла: ушла Минерва Макгонагалл. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Алан Рикман — Северус Снейп

Алан Рикман: что мы потеряли вместе с профессором Снейпом. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Алан Рикман, сыгравший непревзойдённого профессора зельеварения и двойного агента Северуса Снейпа, ушёл из жизни в январе 2016 года в возрасте 69 лет. Эта потеря стала настоящим ударом для всех, кто любил его роли и восхищался мастерством актёра. Рикман, до конца сохранявший втайне свою борьбу с раком, стал символом сложного и противоречивого героя, который отдал свою жизнь ради победы над злом.

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Робби Колтрейн: смерть любимого Хагрида. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Робби Колтрейн, подаривший жизнь полувеликану и любимцу студентов Хогвартса, умер в октябре 2022 года в возрасте 72 лет. Его добродушный Хагрид, хранитель ключей и преданный друг Гарри, стал настоящей иконой для нескольких поколений зрителей. Колтрейн часто говорил, что его персонаж будет жить ещё долгие годы благодаря фильмам, и, конечно, он оказался прав.

Ричард Харрис и Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор

Ричард Харрис и Майкл Гэмбон: оба Дамблдора ушли из жизни. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Альбус Дамблдор, мудрый директор Хогвартса, был сыгран двумя великими актёрами. Ричард Харрис, который воплотил образ Дамблдора в первых двух фильмах, умер в 2002 году в возрасте 72 лет. После его смерти роль передали Майклу Гэмбону, который также ушёл из жизни, но уже в сентябре 2023 года, оставив после себя огромное наследие в театре и кино.

Лесли Филлипс — Распределяющая шляпа

Лесли Филлипс умер: голос Распределяющей шляпы. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Wikipedia / LesliePhillipsBAFTA07

Лесли Филлипс, чьим голосом говорила Распределяющая шляпа, скончался в 2022 году в возрасте 98 лет. Он был настоящей звездой британского кино и телевидения, оставив след в сердцах всех, кто его знал.