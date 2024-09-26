Злой рок сериала «Солдаты» — трагические судьбы любимых актёров Судьбы актёров «Солдат» оказались трагичнее экранных ролей. Life.ru рассказывает, что скрывалось за кулисами любимого зрителями сериала. 26 сентября, 14:00 Трагические судьбы актёров сериала «Солдаты»: умер Роман Мадянов, а кто ещё? Обложка © Коллаж © Life.ru. Кадры из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Сериал «Солдаты» стал культовым, собрав у экранов миллионы зрителей, но за успехом этой легендарной «многосерийки» скрываются трагедии. Несколько ключевых актёров ушли из жизни, столкнулись с болезнями и неудачами, что породило разговоры о настоящем «проклятии» проекта.

Актёр Никита Емшанов

Трагедии актёров сериала «Солдаты». Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Молодой актёр Никита Емшанов сыграл бывшего парня Маши Шматко и запомнился по ролям в популярных сериалах и фильмах. В августе 2011 года Никита погиб в автокатастрофе в возрасте всего 28 лет, оставив своих фанатов в скорби. Вместе с ним в машине находились его девушка и друг, которые также не выжили.

Актёр Андрей Мальцев

Актёры «Солдат», которых больше нет с нами. Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Актёр Андрей Мальцев, сыгравший прапорщика Капитонова, трагически погиб в 2016 году. Жестокое нападение привело к тяжёлой черепно-мозговой травме, которая унесла жизнь актёра из сериала «Солдаты». Мальцева нашли в сквере подмосковного Электрогорска, и эта смерть потрясла всех, кто его знал.

Актёр Ростислав Гулбис

Кто из звёзд «Солдат» ушёл слишком рано. Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Ростислав Гулбис, талантливый актёр и музыкант, запомнился зрителям как Семён Зеленцов — один из центральных героев финального сезона «Солдат». Он играл на скрипке, рояле, гитаре, но актёрская карьера стала для него главным призванием. В июне 2021 года Ростислав ушёл из жизни из-за обострения панкреатита, что привело к почечной недостаточности и отёку лёгких. Ему было всего 32 года.

Актёр Сергей Шеховцов

Ушли навсегда: трагические судьбы героев «Солдат». Кадр из фильма «Шифр», режиссёр Вера Сторожева и др., сценарист Ольга Гнедич и др. / Kinopoisk

Сергей Шеховцов стал частью сериала «Солдаты» во втором сезоне, но жизнь его оборвалась внезапно. В июле 2018 года актёр умер от остановки сердца. Его уход стал настоящим шоком для поклонников, ведь Сергей только начинал новый этап своей карьеры.

Актёр Алексей Булдаков

Злой рок «Солдат»: жизни актёров после сериала. Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Алексей Булдаков — лицо российских комедий 90-х и 2000-х. Роль генерала Иволгина в «Солдатах» добавила его персонажу ещё больше популярности у зрителей. Но 3 апреля 2019 года Алексей скончался в Улан-Баторе, не дожив до 68-летия. Причина смерти — оторвавшийся тромб.

Актёр Владимир Турчинский

Тайные драмы актёров «Солдат»: от болезней до внезапных смертей. Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Спортсмен и актёр Владимир Турчинский присоединился к «Солдатам» в 15-м сезоне, сыграв прапорщика Романа Борового. Незадолго до смерти Турчинский прошёл процедуру очищения крови, а 16 декабря 2009 года на 47-м году жизни умер от инфаркта миокарда.

Актёр Владимир Толоконников

Болезни и трагедии звёзд «Солдат». Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Харизматичный Владимир Толоконников, знакомый зрителям по роли Шарикова в «Собачьем сердце», сыграл дядю Олега Шматко в «Солдатах». В 2017 году, на 75-м году жизни, актёр скончался от остановки сердца, но его герои навсегда остались в памяти зрителей.

Актёр Вячеслав Гришечкин

Проклятие сериала «Солдаты»: кто из звёзд не дожил до старости. Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Зрители любили Гришечкина за образ Староконя, но актёрскую карьеру омрачали личные трагедии. Потеря жены, проблемы со здоровьем — всё это подорвало его силы. В начале 2023 года актёру поставили стент, но вскоре случился фатальный инфаркт. Ему пришлось бороться с внутренними и внешними демонами, но болезнь оказалась сильнее.

Актёр Валерий Прохоров

Ушли слишком рано: судьбы актёров «Солдат». Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Актёр Валерий Прохоров, сыгравший деда Кузьмы Соколова, боролся с онкологией до последнего. Он скончался в 2008 году в возрасте 66 лет, и уход артиста оставил глубокий след в сердцах коллег и поклонников. Он был не только актёром, но и, как рассказывали коллеги, человеком с большой душой. К сожалению, Прохоров не был единственным актёром «Солдат», скончавшимся из-за онкологии…

Актёр Роман Мадянов

Тёмная сторона успеха: актёры «Солдат» и их трагедии. Кадр из фильма «Солдаты», режиссёр Сергей Арланов, сценарист Леонид Купридо и др. / Kinopoisk

Роман Мадянов — культовый артист, известный по ролям в «Солдатах» и десятках других проектов. Ему диагностировали рак в 2020 году, но актёр продолжал сниматься, несмотря на ухудшающееся состояние. Весной 2024 года болезнь резко прогрессировала, и в сентябре того же года Роман ушёл из жизни. Его история — это пример мужества и стойкости, а уход — тяжёлая утрата для всех, кто знал и любил Романа Мадянова.

Сериал «Солдаты» подарил зрителям яркие образы, но за кулисами этого успеха скрывались личные драмы и болезни актёров. Борьба с онкологией стала тяжелейшим испытанием для некоторых из них. Они продолжали работать и радовать зрителей до последнего момента. Каждый из них оставил после себя не только роли, но и воспоминания о том, как трудно иногда бывает жить в мире, где от болезней и несчастий никто не застрахован. Ранее Life.ru рассказывал о мужьях российского шоу-бизнеса, кого поймали на измене, но всё равно простили

Авторы Сергей Трофимов