Палочки вверх, Хогвартс! Умерла «профессор Макгонагалл» Умерла актриса Мэгги Смит 27 сентября, 13:20 Актриса Мэгги Смит в роли профессора Минервы Макгонагалл. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Умерла британская актриса Мэгги Смит, завоевавшая народную любовь благодаря роли профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сыновей артистки.

Мэгги Смит было 89 лет. Она являлась двукратным лауреатом премии «Оскар» (1970 — «Расцвет мисс Джин Броди», 1979 — «Калифорнийский отель»), семикратным лауреатом BAFTA, трёхкратной обладательницей «Золотого глобуса», четырёхкратным лауреатом «Эмми». В 1989 году была возведена в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи и таким образом получила право на почетный титул «дама».

В 2007 году Мэгги Смит прямо во время съёмок шестой части «Гарри Поттера» перенесла рак груди, но не прервала своего участия в съёмках.

Авторы Александра Вишнякова