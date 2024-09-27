«Он был героем для меня»: Сын Мадянова не сдержал слёз у гроба, благодаря судьбу за отца

Убитый горем сын актёра Романа Мадянова попрощался с отцом. Он поблагодарил судьбу за то, что у него был такой папа, которого ему будет очень не хватать, сообщает корреспондент Life.ru.

«Хочу поблагодарить судьбу за то, что у меня был такой замечательный папа. Мне его будет очень сильно не хватать. Он подарил миллионам людей себя на сцене и также он был героем для меня», — сказал Роман, (тёзка своего отца) не сдержав слёз во время прощания с папой.