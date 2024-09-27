«Он был героем для меня»: Сын Мадянова не сдержал слёз у гроба, благодаря судьбу за отца
Сын Романа Мадянова не сдержал слёз у гроба отца
Сын Романа Мадянова поблагодарил отца за то, что он был с ним. Обложка © Life.ru
Убитый горем сын актёра Романа Мадянова попрощался с отцом. Он поблагодарил судьбу за то, что у него был такой папа, которого ему будет очень не хватать, сообщает корреспондент Life.ru.
Прощание сына актёра Романа Мадянова с отцом. Видео © Life.ru
«Хочу поблагодарить судьбу за то, что у меня был такой замечательный папа. Мне его будет очень сильно не хватать. Он подарил миллионам людей себя на сцене и также он был героем для меня», — сказал Роман, (тёзка своего отца) не сдержав слёз во время прощания с папой.
Мужчина добавил, что будет очень скучать по отцу и никогда его не забудет.
«Я очень люблю тебя», — признался сын актёра Мадянова со слезами на глазах.
Напомним, что заслуженный артист России Роман Мадянов скончался 25 сентября. Ему было 62 года. Причиной смерти стал рак. Похоронят Мадянова на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Подмосковья. Коллеги по цеху назвали кончину артиста огромной утратой для сцены. Так, Борис Щербаков заявил, что вместе со смертью Мадянова от него самого «оторвался кусочек». Церемония прощания с артистом прошла сегодня, 27 сентября, в храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах. Его проводили в последний путь долгими аплодисментами.