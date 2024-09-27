Разбитый горем сын рассказал на похоронах Мадянова о вере отца победить рак
Роман Мадянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman
Сын скончавшегося от онкологии актёра Романа Мадянова назвал отца большим оптимистом, который до последней минуты верил, что болезнь удастся победить. Об этом Роман (тёзка своего отца) рассказал в беседе с журналистом Life.ru у храма Архангела Михаила в подмосковных Бронницах перед отпеванием звезды «Солдат».
Сын Романа Мадянова рассказал об отце. Видео © Life.ru
«Он всегда был оптимистичен. Несмотря на ухудшение своего состояния, он верил, что сможет выкарабкаться. В последние дни он всё равно говорил, что всё будет в порядке», — поделился он.
По словам Романа, в последние месяцы отцу было трудно ходить, поэтому он предпочитал садиться за руль, что не требовало от него больших движений. Также артист до самой смерти жил своей работой и сценой, не оставляя съёмки.
Напомним, Заслуженный артист России Роман Мадянов умер 25 сентября. Ему было 62 года. Звезда сериала «Солдаты» скончался у себя в квартире в московском Новогиреево от онкологического заболевания. Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Коллеги назвали смерть актёра большой утратой для сцены. Церемония прощания с артистом проходит сегодня, 27 сентября, в храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах.