Разбитый горем сын рассказал на похоронах Мадянова о вере отца победить рак 27 сентября, 09:05 Роман Мадянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman

Сын скончавшегося от онкологии актёра Романа Мадянова назвал отца большим оптимистом, который до последней минуты верил, что болезнь удастся победить. Об этом Роман (тёзка своего отца) рассказал в беседе с журналистом Life.ru у храма Архангела Михаила в подмосковных Бронницах перед отпеванием звезды «‎Солдат».

Сын Романа Мадянова рассказал об отце. Видео © Life.ru

«Он всегда был оптимистичен. Несмотря на ухудшение своего состояния, он верил, что сможет выкарабкаться. В последние дни он всё равно говорил, что всё будет в порядке», — поделился он.

По словам Романа, в последние месяцы отцу было трудно ходить, поэтому он предпочитал садиться за руль, что не требовало от него больших движений. Также артист до самой смерти жил своей работой и сценой, не оставляя съёмки.

Авторы Татьяна Миссуми