Александр Масляков из КВН и актёр Роман Мадянов: Кто ещё из звёзд умер от рака лёгких Вчера из жизни ушёл актёр Роман Мадянов, а до этого похоронили ведущего КВН Александра Маслякова. Все они умерли от рака лёгких. Как проявляется онкология и можно ли заранее её определить? 26 сентября, 15:32 Кто из знаменитостей скончался от рака лёгких и можно ли вылечить этот вид онкологии. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © ТАСС / Владимир Гердо, Вадим Тараканов

Рак лёгких — одно из самых распространённых онкологических заболеваний в мире. Ежегодно миллионы людей сталкиваются с этим диагнозом, который оказывает существенное влияние как на их физическое, так и на психологическое состояние. И не только «простые смертные», но и знаменитости нередко становятся целями этого вида рака, отнимающего жизни.

Сегодня вместе с профессиональными врачами Life.ru рассмотрит основные аспекты рака лёгких — от причин возникновения до методов диагностики и лечения. Также обсудим важность профилактики, узнаем, каковы шансы выжить с таким видом онкологии. И вспомним, кто из знаменитых актёров и артистов скончался именно от рака лёгких.

Что такое рак лёгкого

Как и у кого появляется рак лёгких и что это за онкология такая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragon Images

Рак лёгкого — это злокачественное заболевание лёгких и бронхов. Выделяют центральный рак (поражает бронхи крупного калибра вплоть до трахеи) и периферический рак. Основными факторами риска являются курение, плохие условия окружающей среды, работа с вредными химическими соединениями аэрозольного типа.

При центральном раке лёгкого основными симптомами являются кашель, преимущественно сухой, но при наличии мокроты она может быть с прожилками крови, осиплость голоса. При обтурации (закрытии) опухолью бронха крупного калибра развивается пневмония в зоне, которую вентилировал этот бронх. При периферическом раке, как правило, опухоль развивается бессимптомно, в чём её коварство, и симптомы, такие как боль, возникают, когда опухоль уже прорастает в плевру и грудную стенку.

Как определить онкологию: какие симптомы у рака лёгких

Какие симптомы у рака лёгкого: когда бить тревогу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / create jobs 51

Какие симптомы рака лёгких можно заметить? Поводом для беспокойства, со слов врача, может стать постоянная усталость, одышка, необъяснимое снижение веса, отёки на лице и руках, длительный кашель и прожилки крови в мокроте. Со слов врача, даже первых трёх признаков достаточно, чтобы обратиться к врачу и пройти обследование. «Для профилактики рака лёгкого и других заболеваний дыхательной системы каждому человеку важно раз в год проходить флюорографию или рентгенографию. Однако «чистый» результат не даёт гарантии в 100%, что лёгким ничего не угрожает. Поэтому о любом недомогании стоит рассказать врачу и пройти дополнительное обследование — сделать компьютерную томографию», — советует эксперт.

Как рассказывает Life.ru врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва, существует множество разновидностей рака лёгкого. От типа болезни зависит скорость её развития и прогноз. «Особое коварство болезни в том, что она может долго не проявлять себя. Иногда проходит несколько лет, прежде чем появятся заметные симптомы. Всё это время человек может чувствовать себя нормально и даже не подозревать, что в лёгких происходят опасные процессы», — говорит эксперт. Между тем шансы на полное выздоровление и полноценную жизнь велики, если болезнь удаётся выявить на начальной стадии.

Какие знаменитости умерли от рака лёгких

Есть данные, что мужчины болеют раком лёгкого в восемь раз чаще, чем женщины. Причём большинство пациентов — представители сильного пола в возрасте от 50 до 80 лет. Не только курильщики с большим стажем оказываются в зоне риска, также существует и генетическая предрасположенность к раку лёгких.

«Доказательных данных, почему у мужчин рак лёгких чаще, нежели у женщин, — нет. Можно предположить, что связано это напрямую с профессией и нездоровым образом жизни, так как мужской пол относится к своему организму менее трепетно», — рассказывает онкопсихолог Ирина Мансурова. Эксперт продолжает, говоря, что основные риски развития рака лёгких — это табакокурение, алкоголизм, хронические заболевания дыхательных путей, экология, работа с вредными веществами, нездоровый образ жизни, а именно недосыпы, хронические стрессы. С последним нередко сталкиваются известные люди. Кто из звёзд умер от рака лёгких?

Ведущий КВН Александр Масляков

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года от рака лёгких. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Александр Масляков ушёл из жизни в возрасте 82 лет. В 2022 году у него была выявлена опухоль лёгких, которую удалось диагностировать лишь после того, как он дважды переболел коронавирусом. В последние месяцы перед смертью ему было трудно говорить. На прощание с гением и любимым у зрителей ведущим КВН Александром Масляковым пришли практически все звёзды отечественного шоу-бизнеса.

Актёр Роман Мадянов

Умер Актёр Роман Мадянов: ему диагностировали рак лёгких. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

25 сентября 2024 года стало известно о смерти Романа Мадянова, ему было всего 62 года. Полгода назад у актёра диагностировали рак лёгких с метастазами в почках, селезёнке и печени. По словам близких, Роман переживал тяжёлые страдания: из-за химиотерапии он потерял волосы и брови. Несмотря на это, Мадянов оставался стойким и не жаловался до последнего момента, не раскрывая своего диагноза. К сожалению, он не единственная звезда сериала «Солдаты», кто ушёл из жизни.

Актёр СССР Александр Абдулов

Знаменитый советский актёр Александр Абдулов умер от рака лёгких четвёртой стадии. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Первые проблемы со здоровьем у Александра Абдулова случились в 2007 году, через пять месяцев после того, как актёр впервые стал отцом. Тогда он перенёс операцию в Крыму из-за обострившейся язвы желудка. Всего через несколько часов после операции у Абдулова обнаружились серьёзные сердечные проблемы, из-за чего артист провёл почти неделю в реанимации в тяжёлом состоянии. Но на этом проблемы со здоровьем у звезды советского кино не закончились. В начале сентября 2007 года актёр СССР отправился в Израиль, где у Абдулова диагностировали последнюю, четвёртую, стадию рака лёгкого. Рано утром 3 января 2008 года сердце актёра Александра Абдулова остановилось.

Актёр Илья Олейников

Звезда «Городка» актёр Илья Олейников тоже скончался от рака лёгких. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В начале 2012 года у Ильи Олейникова был диагностирован рак лёгких самой тяжёлой стадии. Актёр прошел курс интенсивной химиотерапии, из-за чего полностью потерял волосы. В июне 2012 года его голос практически пропал, но артист продолжал работать. Правда, его роль в сериале «Городок» озвучивал другой актёр. В октябре Олейникова экстренно госпитализировали прямо со съёмочной площадки с воспалением лёгких. Врачи ввели его в медикаментозную кому, чтобы помочь организму справиться с тяжёлыми осложнениями химиотерапии, в том числе с септическим шоком. Состояние звезды «Городка» осложнялось также проблемами с сердцем. К сожалению, Илья Олейников так и не пришёл в сознание и скончался в ночь на 11 ноября.

Можно ли вылечить рак лёгкого и сколько живут с такой онкологией

Можно ли вылечить рак лёгкого и сколько с ним живут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Komsan Loonprom

Как лечить и можно ли вылечить рак? Как рассказал Life.ru врач-онколог клиники «Будь здоров» на Фрунзенской Таджибов Сабир, выбор лечения зависит от гистологического типа: при аденокарциноме и плоскоклеточном раке на начальных стадиях основой лечения является хирургическое вмешательство, при мелкоклеточном — предпочтение отдаётся лекарственным методам.

На современном этапе изучается также молекулярно-генетический профиль опухолей лёгкого, что позволяет успешно применять таргетную иммунотерапию при лечении диссеминированных форм рака лёгкого, когда есть отдавленные метастазы. Таджибов Сабир Врач-онколог

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Серьёзность прогноза предстоящей жизни при диагностированном раке лёгкого для жизни очевидна. Сколько живут с раком лёгких? Обычно для оценки прогноза опухоли используется показатель пятилетней выживаемости, он зависит от вида опухоли, стадии заболевания и наличия или распространённости метастазов. На ранних стадиях заболевания 5-летняя выживаемость при раке лёгких отмечается примерно у 60% пациентов; во II стадии — примерно у 40% пациентов, в III стадии — около 15%. На поздних стадиях заболевания шансы достигнуть 5-летней выживаемости стремятся к нулю.

Мелкоклеточный рак лёгкого наиболее «злой» из известных видов опухолей лёгких, в зависимости от распространённости дающий от 1 до 5% пятилетней выживаемости. Михайлов Александр Врач-онколог

Варианты лечения для различных этапов немелкоклеточного рака лёгких, как рассказывает Life.ru врач-онколог, хирург клиники «Будь здоров» на Сретенке Михайлов Александр, в зависимости от стадии обычно выглядят так: На первой стадии может потребоваться операция по удалению части лёгкого и химиотерапия, особенно если высок риск рецидива — повторного развития онкологии.

может потребоваться операция по удалению части лёгкого и химиотерапия, особенно если высок риск рецидива — повторного развития онкологии. На второй стадии нередко удаляется лёгкое — частично или полностью — и назначается химиотерапия.

нередко удаляется лёгкое — частично или полностью — и назначается химиотерапия. На третьей стадии проводятся хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия.

проводятся хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Четвёртая стадия лечится очень сложно. В зависимости от тяжести состояния пациента врач может предложить проведение операции, химиотерапию, иммунотерапию, лучевую и таргетную терапию.

Рак лёгких — серьёзное и сложное заболевание, требующее комплексного подхода к диагностике и лечению. Несмотря на значительный прогресс в медицине, эта форма рака по-прежнему остаётся одной из самых распространённых причин смертности от онкологических заболеваний. Даже знаменитости со своими связями и деньгами не всегда могут победить рак и выжить. Поэтому важно начать лечение как можно раньше, если диагноз подтвердился, а чтобы не упустить момент — регулярно проходить профилактику.