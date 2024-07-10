"Твой Юрчик": Стоянов вспомнил Олейникова тёплыми словами и написал пост в его день рождения

"Сегодня, 10 июля, исполнилось бы 77 лет Илюше Олейникову — человеку, изменившему всю мою жизнь! Дорогой друг! Спасибо тебе за всё, что ты сделал для меня! За всё!!! Ты был удивительно поСтоянен в своём отношении к Стоянову (ты же любил каламбуры)! Не было и не будет партнёра круче тебя, не было и не будет друга надёжнее, чем ты! Ты всегда рядом со мной! За любую мою актёрскую удачу — тебе спасибо! За любую неудачу — прости, что подвёл! Эти 12 лет — они НЕ без тебя, ты всегда рядом! Спасибо, что был, есть и всегда будешь в моей (нашей) жизни!!! Твой Юрчик..." — написал актёр.