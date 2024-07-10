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10 июля, 16:17

"Твой Юрчик": Стоянов вспомнил Олейникова тёплыми словами и написал пост в его день рождения

Сегодня одному из актёров самого яркого дуэта могло бы исполниться 77 лет. Именно 10 июля родился знаменитый Илья Олейников. Юрий Стоянов, его близкий друг и коллега, написал трогательный пост и показал их совместную фотографию.

Если вы росли в 90-е годы, то наверняка застали, как по ТВ показывали забавную юмористическую программу "Городок". Только с возрастом многие из нас поняли, насколько глубокими и философскими были некоторые сценки. Исполняли их всегда одни и те же лица — Юрий Стоянов и Илья Олейников.

Известно, что актёры близко и долго дружили. Именно поэтому сегодня, 10 июля, в день рождения Олейникова, Юрий Стоянов написал пост, в котором обратился к Илье, вспомнив о нём самыми добрыми словами.

Юрий Стоянов вспомнил про день рождения Олейникова и очень трогательно его поздравил. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stoyanovshow

Юрий Стоянов вспомнил про день рождения Олейникова и очень трогательно его поздравил. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stoyanovshow

"Сегодня, 10 июля, исполнилось бы 77 лет Илюше Олейникову — человеку, изменившему всю мою жизнь! Дорогой друг! Спасибо тебе за всё, что ты сделал для меня! За всё!!! Ты был удивительно поСтоянен в своём отношении к Стоянову (ты же любил каламбуры)! Не было и не будет партнёра круче тебя, не было и не будет друга надёжнее, чем ты! Ты всегда рядом со мной! За любую мою актёрскую удачу — тебе спасибо! За любую неудачу — прости, что подвёл! Эти 12 лет — они НЕ без тебя, ты всегда рядом! Спасибо, что был, есть и всегда будешь в моей (нашей) жизни!!! Твой Юрчик..." написал актёр.

"Городок" выходил в эфир с 1993-го по 2012 год. Причиной, по которой проект закрыли, стала смерть одного из главных актёров — Ильи Олейникова. Замену ему искать не хотели и даже не пытались. Да и Юрий Стоянов также говорил, что лучше Ильи никто не будет вписываться с ним в сюжеты "Городка". А ранее Life.ru рассказывал, как поклонники прощались с Анастасией Заворотнюк спустя 40 дней после смерти.

40 дней без няни Вики: Как семья и поклонники почтили память умершей Заворотнюк
40 дней без няни Вики: Как семья и поклонники почтили память умершей Заворотнюк
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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Елизавета Терешкова
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