От Шамана до Малышевой: Какие звёзды пришли на прощание с Масляковым 11 сентября для многих медийных персон превратилось в день траура. Москва прощается с маэстро юмора и ведущим КВН. Кто из звёзд пришёл проводить Александра Маслякова в последний путь? 11 сентября, 12:19 3171 3171 Как проходила панихида по Александру Маслякову. Обложка © Life.ru

8 сентября 2024 года не стало легенды КВН Александра Маслякова. Как известно, причиной смерти маэстро юмора оказался рак лёгких. Под конец жизни у ведущего была неоперабельная опухоль. Несколько месяцев артист боролся с онкологией, но победить болезнь не получилось. 11 сентября, спустя три дня после кончины, Маслякова похоронят на Новодевичьем рядом с Кирилловым и Быстрицкой. Проститься с легендой КВН пришли самые известные личности отечественного шоу-бизнеса.

Одними из первых, кто пришёл на церемонию прощания с Александром Масляковым, были его друзья и коллеги «по цеху юмора» — ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович и Константин Эрнст. Также в числе самых ранних гостей столь печального мероприятия были знаменитые укротители тигров братья Запашные.

Проститься с умершей легендой КВН Александром Масляковым пришли Леонид Якубович, Константин Эрнст и Алла Михеева. Фото © Life.ru

Ведущий Эдгард Запашный также рассказал, что они с братом считали «дядю Сашу» папой. «Он был как папа, как старший товарищ. Безумно горжусь, что был знаком с ним лично, имел возможность с ним разговаривать и даже работать. Три года в КВН была наша команда, он всячески нас поддерживал, давал добрые советы и делал всё, чтобы мы интегрировались в КВН», — сказал знаменитый дрессировщик.

Запашные рассказали, каким им запомнился Александр Масляков из КВН. Видео © Life.ru

Не осталась в стороне и актриса Екатерина Стриженова. С трудом сдерживая слёзы, артистка всё равно смогла выступить с речью в честь прощания с маэстро юмора и самым знаменитым ведущим КВН Александром Масляковым. «Это пример личности на телевидении. Он, когда выходил на сцену, моментально брал внимание, и видно было только его. Когда он разговаривал со зрителями, это было через экран. Он разговаривал с каждым в отдельности. И каждый зритель считал КВН своим». Под конец своей речи актриса даже упала в ноги вдове Маслякова.

Прощание с ведущим КВН Александром Масляковым. Семья телеведущего: вдова Светлана Анатольевна и сын Александр.

Также во время прощания с трогательной и печальной речью выступил Константин Эрнст. Гендир Первого канала сказал: «У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны была улыбка Маслякова».

Как звёзды прощаются с Александром Масляковым из КВН: речь Константина Эрнста. Видео © Life.ru

«Очень доброжелательный и с потрясающим чувством юмора». Таким запомнил Александра Маслякова народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов, который тоже пришёл проститься со старым другом. «Мы находимся в уникальном месте. Уникальная планета КВН, которую построил Масляков. Столько людей выросло на этом уникальном КВН, поэтому, конечно, скорбим, но и благодарим».

Народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов рассказал, за что любил Маслякова. Видео © Life.ru

На церемонии прощания с ведущим КВН Александром Масляковым были замечены экс-участники Клуба весёлых и находчивых. На видео можно заметить резидента Comedy Woman и экс-участницу КВН Екатерину Скулкину и героиню комедийного шоу «Однажды в России» Ольгу Картункову. Видно, что дамам трудно сдерживать эмоции. Попрощаться пришли и артисты «Уральских пельменей»: Ксения Корнева, Сергей Ершов и Сергей Исаев, который назвал почившего Маслякова «добрым, любящим отцом для всех кавээнщиков».

Кавээнщики приехали проститься с Александром Масляковым. Видео © Life.ru

Проститься с мэтром пришли и резиденты Comedy Club. Среди скорбящих с букетом цветов можно было заметить Вадима Галыгина, Дмитрия Грачёва, известного как «двойник Путина», а также Александра Ревву. Последний с тяжёлым сердцем рассказал, как в последний раз разговаривал по телефону с Александром Масляковым: «Он мне сам позвонил. Говорит: «Алло, это Саша? Это Масляков». Он мне впервые звонил! Я отношусь к таким людям как к большой силе! И этот человек звонит мне, мелкому актёришке. Это невероятные эмоции! Я, когда узнал новость [о смерти], у меня потекли слёзы».

Александр Ревва рассказал о знакомстве с Александром Масляковым. Видео © Life.ru

Не остался в стороне и юморист Денис Дорохов. На прощании с маэстро юмора и ведущим КВН он сказал: «Огромное спасибо ему. Это человек, который повлиял на меня. Мне кажется, его главная черта, которую я к себе применяю, — он всё время работал и держал руку на пульсе. Это самое главное, что я пытаюсь у него взять. Общались давно, я его запомнил сильным и бодрым мужчиной».







Знаменитая кавээнщица Елена Борщёва появилась на церемонии прощания с супругом. Артистка поблагодарила Маслякова, рассказав, что именно благодаря ему познакомилась со своей любовью. «Мы познакомились благодаря Александру Васильевичу. Благодаря этой игре и словам «Планета КВН». Мы встретились на этой планете», — рассказала Борщёва.

Попрощаться со знаменитым ведущим КВН пришла и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. С грустью в голосе и со слезами на глазах она сказала, что «мы все — дети КВН». И потом добавила, что Александр Васильевич воспитал не одно поколение молодёжи в нашей стране. «Для меня навсегда в памяти его улыбка, его юмор, его радость. Они навсегда в моём сердце», — сказала Мизулина.

Екатерина Мизулина пришла на прощание с ведущим КВН Александром Масляковым. Видео © Life.ru

Также были замечены приехавшие проститься с учителем и наставником из КВН юмористы и артисты, такие как Мария Кравченко, Дмитрий Хрусталёв, Надежда Ангарская, Евгений Бороденко, Иван Абрамов. Память Александра Маслякова пришли почтить команда КВН «Утомлённые солнцем», «Станция «Спортивная», сборные РУДН, МФЮА и Пятигорска, а также Гарик Харламов и Гарик Мартиросян.













На панихиде также были замечены актёр Виктор Васильев, телеведущая Тина Канделаки и давняя подруга Маслякова продюсер Кира Прошутинская. В театр «Планета КВН» приехали также певец Шаман, продюсер Игорь Крутой и Константин Лавроненко. А Пелагея и вовсе не смогла сдержать эмоций и разрыдалась у гроба. Также пришла на церемонию прощания и Анна Заворотнюк, относительно недавно похоронившая свою мать, Анастасию Заворотнюк.











После телеведущего КВН Александра Маслякова проводили в последний путь аплодисментами. Неустанно на протяжении четырёх минут близкие друзья, коллеги и просто поклонники КВН хлопали маэстро юмора стоя. Примерно в 13:40 по московскому времени гроб с телом вынесли из московского молодёжного центра «Планета КВН», вокруг которого на улице собралось огромное количество неравнодушных людей, желающих попрощаться с лучшим ведущим КВН Александром Масляковым.

В Москве вынесли гроб с экс-ведущим КВН Александром Масляковым. Видео © Life.ru

Смерть Александра Маслякова стала большой потерей для всего КВН-сообщества и для миллионов поклонников этой передачи. «Дядя Саша» был не просто ведущим, а настоящей легендой, символом юмора и веселья для нескольких поколений телезрителей. Редакция Life.ru выражает соболезнования всем, кто неравнодушно отнёсся к новости о смерти ведущего КВН Александра Маслякова.

Авторы Елизавета Терешкова