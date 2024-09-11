Якубович у гроба Маслякова рассказал, почему выбросил записную книжку

Народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания с Александром Масляковым вспомнил об их первой встрече, которая произошла 57 лет назад. Он рассказал, что через все эти годы Масляков пронёс свой неизменный образ — широкую улыбку и человеческое достоинство.

«Это поразительная история, чтобы человек 57 лет не менялся совершенно. Наверняка он был в другом настроении, он мог злиться, он мог быть суровым. Но, несмотря ни на что, всей стране он дарил вот это — вот какой был, такой и есть. И запомнят его таким, а не каким-нибудь другим», — поделился воспоминаниями Леонид Аркадьевич.