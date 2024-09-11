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11 сентября, 08:10

Якубович у гроба Маслякова рассказал, почему выбросил записную книжку

Народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович на церемонии прощания с Александром Масляковым вспомнил об их первой встрече, которая произошла 57 лет назад. Он рассказал, что через все эти годы Масляков пронёс свой неизменный образ — широкую улыбку и человеческое достоинство.

Якубович произнёс речь на прощании с Масляковым. Видео © Life.ru

«Это поразительная история, чтобы человек 57 лет не менялся совершенно. Наверняка он был в другом настроении, он мог злиться, он мог быть суровым. Но, несмотря ни на что, всей стране он дарил вот это — вот какой был, такой и есть. И запомнят его таким, а не каким-нибудь другим», — поделился воспоминаниями Леонид Аркадьевич.

Ведущий «Поле чудес» признался, что некоторое время назад ему пришлось выбросить записную книжку — настолько невыносимым было осознавать, что людей, чьи имена в неё занесены, больше нет.

«Они уходят...Как это ни печально, они уходят», — произнёс он.

Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым
Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

Напомним, 82-летний Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Прощание с Масляковым проходит в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
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