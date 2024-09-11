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11 сентября, 06:00

Гроб с телом Маслякова привезли к «Планете КВН» на церемонию прощания

Гроб с телом ведущего КВН Александра Маслякова доставили к концертному залу «Планета КВН». Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

Гроб с Александром Масляковым доставил в концертный зал. Видео © Life.ru

Маслякова хотят похоронить на Новодевичьем рядом с Кирилловым и Быстрицкой
Маслякова хотят похоронить на Новодевичьем рядом с Кирилловым и Быстрицкой

Напомним, Александр Масляков скончался вечером 8 сентября. Последние два года он боролся с онкологией лёгких. Последние шесть месяцев болезнь прогрессировала, едва мог говорить и с трудом дышал. На его состоянии сказались последствия дважды перенесённого коронавируса. Кстати, Life.ru выяснил, чем владеет семья Маслякова — список движимого и недвижимого имущества довольно внушительный.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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