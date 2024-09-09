Дом на Рублёвке за полмиллиарда, квартиры и компании: Life.ru выяснил, чем владеет семья Маслякова

Дом на Рублёвке за полмиллиарда, две квартиры в центре, три дорогие иномарки и шесть компаний связанных с КВН — всем этим владеет семья умершего Александра Маслякова.

Как выяснил SHOT, Масляков-старший с женой проживали в загородном двухэтажном доме площадью 654 квадрата с бассейном, сауной, тренажёрной комнатой и несколькими спальнями в подмосковном элитном посёлке Жуковка. Особняк семья приобрела в 2019-м году за почти 380 миллионов рублей. Сейчас такой дом может стоить около 600 миллионов рублей.

Помимо этого, легендарный ведущий КВН владел двумя квартирами в центре Москвы — на Смоленской набережной и Малой Новопесковском переулке. Автопарк семьи Масляковых состоял из дорогого «Майбаха» за 10 миллионов рублей (на нём ездил телеведущий с водителем), минивэна KIA и Range Rover. Последние два авто были записаны на жену Маслякова-старшего Светлану. На всех автомобилях были номера с буквами КВН.

С февраля этого года единственным владельцем ТТО «АМиК», которое занимается производством КВН, является Александр Масляков-младший. Помимо этого, сын легендарного ведущего числится совладельцем «КВН Продакшн» (компании, которая занимается производством контента и фильмов), ООО «Планета» — материнской фирмой продакшена. За прошлый год компания понесла почти 300 тысяч рублей убытков. Совладельцами «КВН-Продакшн» помимо Маслякова-младшего являются бывший автор Comedy Club Родион Бигулаев и один из руководителей ТТО «АМик» Рубен Партевян.

Ещё один важнейший актив семьи Масляковых — «Дом КВН» на Шереметьевской улице в Москве. Его генеральным директором является жена Маслякова-младшего Ангелина. Она же руководит кафе, находящимся внутри центра, и магазином сувениров с символикой КВН. При этом, совладельцем всех этих компаний является сын телеведущего.