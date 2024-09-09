История Клуба весёлых и находчивых: Как зарождалась империя юмора Маслякова

Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября, о чём сообщили в официальных социальных сетях КВН. Причиной смерти стал рак лёгких, с которым ведущий боролся с 2022 года. В апреле 2024-го состояние Маслякова сильно ухудшилось, что заставило его отойти от работы. Так, впервые за долгое время сменился ведущий КВН. Спустя много лет зрители не могли представить на месте любимого сатирика кого-то другого, но, увы, с этим пришлось смириться. К сожалению, Александр Васильевич больше не вернётся на наши экраны, однако память о нём будет жить долгие годы. Life.ru решил вспомнить, как зарождался КВН и каким он стал сейчас. А вы помните, какими были первые выпуски КВН?

Первые выпуски КВН — история программы

История создания КВН: Как зарождалась империя юмора. Фото © ТАСС / Александр Сенцов

8 ноября 1961 года на телевидении вышел первый выпуск программы КВН. Мало кто знает, что название КВН расшифровывается не только как «Клуб весёлых и находчивых», это также модель телевизоров, которая была самой популярной в те времена. Первыми ведущими стали Элем Климов, Александр Белявский, Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Чуть позже их сменил прекрасный дуэт — Альберт Аксельрод и Светлана Жильцова. Но уже в 1964 году в кадре наконец-то появился Александр Масляков, который стал бессменным ведущим программы.

Изначально в КВН играли команды из различных институтов. Несмотря на то что в первых выпусках сценариев не было, а все конкурсы придумывали спонтанно, программа шла в прямом эфире, а записываться начала лишь с 1968 года. Чуть позже, в 1971-м, передачу сняли с эфира из-за «слишком острых шуток». Удалось воссоздать легендарный проект только в 1986 году. Теперь у игры был изменившийся формат: новые конкурсы, система оценок и даже структура.

Как Александр Масляков создал Международный союз КВН

Международный союз КВН объединил тысячи команд со всех регионов России и ближних стран. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Как Масляков создал Международный союз КВН? Изначально Александр Масляков не стоял у истоков создания программы — он был лишь её ведущим, а после ребрендинга в 1986 году стал ещё и режиссёром. В 1996-м юморист решил создать Международный союз КВН, главной задачей которого стало распределение всех команд в разные лиги. Высшую чаще всего показывают по телевизору, а в её жюри входили: генеральный директор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст, режиссёр и телеведущий Юлий Гусман, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, телеведущий Валдис Пельш и другие. Всей организацией Высшей лиги и по сей день занимается АМиК — творческое объединение под руководством Маслякова.

Чем современный КВН отличается от советского

Первые выпуски КВН в СССР: главные отличия от современной программы. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Чем современный КВН отличается от советского? За долгие годы существования программа не раз меняла формат. Сейчас из юмористического состязания убрали множество старых конкурсов и заменили их новыми. Однако номера «Визитная карточка», «Разминка», «Конкурс капитанов» и «Музыкальный конкурс» уже стали символами КВН. Раньше программа снималась без сценария и была практически полной импровизацией, но позже всё же решили, что сценарий необходим.

КВН, финал-1964. Видео © Youtube / shustiy21

В наши дни КВН выглядит более профессионально, чем в СССР, да и подготовка команд с каждым годом становится только серьёзнее. Многие телезрители отмечают, что первые выпуски программы были наивными и любительскими, а сейчас юмор стал настоящим спортом. Конечно, сравнивать старые и новые выпуски можно бесконечно, ведь КВН уже больше 60 лет, а за это время поменялось многое, но главное остаётся неизменным — любовь зрителей!

Кто будет управлять КВН после Маслякова-старшего

Наследник Александра Маслякова забрал все права на компанию отца. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Кто будет управлять КВН после Маслякова-старшего? Зная о своём тяжёлом состоянии, Александр Васильевич заранее назначил наследника, которому предстояло возглавить империю КВН. Как не сложно догадаться, им стал Масляков-младший. Сейчас единственным владельцем компании ООО «Телевизионное творческое объединение АМиК» является именно сын бессменного телеведущего. Конечно, не все в восторге от такой замены. Коллеги по юмору часто шутят над Масляковым-младшим и сомневаются в его талантах, говоря, что харизма отца сыну не передалась. Главное, чтобы компания продолжала успешное существование и радовала зрителей новыми выпусками любимого КВН.