Стоят как автомобиль: 5 самых дорогих пород кошек в мире
Котики давно стали одними из самых популярных домашних животных, однако купить некоторые породы могут позволить себе не все, ведь они стоят как автомобиль.
Существует несколько пород кошек, которые считаются одними из самых дорогих в мире из-за их уникальности, редкости и характеристик. Стоимость этих усатых может достигать десятков тысяч долларов, а ежемесячный уход обойдётся ещё как минимум в несколько сотен. Чтобы не прогадать и выбрать «того самого» котика, читайте статью Life.ru, в которой мы расскажем о пяти самых дорогих породах кошек, стоящих как настоящий автомобиль.
Ашера: описание породы, характер и фото
Характеристика кошек породы ашера: маленький леопард у вас дома. Фото © murchalkin.ru
Ашера — это гибридная порода, полученная путём скрещивания домашней кошки с леопардом. Ашеры обладают экзотическим внешним видом, напоминающим миниатюрного леопарда, они являются одной из самых дорогих пород кошек в мире. Цена котёнка породы ашера может достигать нескольких десятков тысяч долларов из-за их редкости и уникальности. Перед приобретением котёнка породы ашера важно тщательно изучить все особенности вида и убедиться, что вы готовы предоставить его представителю всё необходимое для счастливой и здоровой жизни.
Саввана: описание породы, характер и фото
Самые дорогие кошки в мире: стоимость породы саванна начинается от 5000 долларов. Фото © Wikipedia
Саванна — это относительно новая порода кошек, которая была развита в конце XX века путём скрещивания домашних кошек с африканскими саванными кошками. Эти хвостатые выделяются своим уникальным окрасом, длинными конечностями, большими ушами и пятнистым мехом, напоминающим своего дикого предка — сервала. Основными особенностями породы саванна являются их любопытство и живой ум. Котики могут открывать двери, изучать новые игрушки и даже выполнять некоторые команды, как собаки. Однако из-за своего дикого происхождения саванны требуют особого внимания и заботы, а также большого пространства для активной деятельности.
Чаузи: описание породы, характер и фото
Порода кошек чаузи славится своей изящной внешностью. Фото © Чаузи.рф
Кошка породы чаузи — это изящное и грациозное животное с длинным телом и конечностями, узкой мордочкой. Она относится к категории ориентальных пород кошек и имеет утончённую, элегантную внешность. Чаузи обладает тонкими лапками и изящным хвостом. Цена на такого питомца будет начинаться от шести с половиной тысяч долларов. Эти кошки очень энергичны, игривы и общительны. Они обожают внимание и ласку со стороны своих хозяев. Кроме того, чаузи известны своими выразительными голосовыми проявлениями и способностью коммуникации с людьми.
Питерболд: описание породы, характер и фото
Кошки питерболд являются одной из самых дорогих пород в мире. Фото © Wikipedia / Jiel Beaumadier
Питерболды — это порода кошек, которая выделяется своим бесшёрстным покровом и изящным телосложением. Они имеют длинные, стройные лапы, изящную шею и большие уши. Особенностью породы является отсутствие шерсти или наличие её в виде пушка на носу, ушах и хвосте. Питерболды обладают активным характером, они очень сообразительные, ласковые и общительные кошки. Их стоимость начинается от тысячи долларов.
Као-мани: описание породы, характер и фото
Особенности породы као-мани: разноцветные глаза и белая шерсть. Фото © Wikipedia
Као-мани — кошки родом из Таиланда. Их выводят уже несколько сотен лет и считают одними из самых элитных котиков. Главная особенность — разноцветные глаза и белоснежная шерсть. Раньше их могли себе позволить только королевские семьи, а сейчас они доступны всем, у кого есть минимум две тысячи долларов.
Это лишь несколько примеров самых дорогих пород кошек в мире. Важно помнить, что цена на кошку не всегда отражает её качества или характер, поэтому перед приобретением животного любой породы важно тщательно изучить особенности и потребности этого вида. Ранее Life.ru рассказал о пяти самых глупых породах собак, которые соображают хуже хомячков.
Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Marisa Maneesang, © Wikipedia