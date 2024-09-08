Стоят как автомобиль: 5 самых дорогих пород кошек в мире

Существует несколько пород кошек, которые считаются одними из самых дорогих в мире из-за их уникальности, редкости и характеристик. Стоимость этих усатых может достигать десятков тысяч долларов, а ежемесячный уход обойдётся ещё как минимум в несколько сотен. Чтобы не прогадать и выбрать «того самого» котика, читайте статью Life.ru, в которой мы расскажем о пяти самых дорогих породах кошек, стоящих как настоящий автомобиль.

Ашера: описание породы, характер и фото

Характеристика кошек породы ашера: маленький леопард у вас дома. Фото © murchalkin.ru

Ашера — это гибридная порода, полученная путём скрещивания домашней кошки с леопардом. Ашеры обладают экзотическим внешним видом, напоминающим миниатюрного леопарда, они являются одной из самых дорогих пород кошек в мире. Цена котёнка породы ашера может достигать нескольких десятков тысяч долларов из-за их редкости и уникальности. Перед приобретением котёнка породы ашера важно тщательно изучить все особенности вида и убедиться, что вы готовы предоставить его представителю всё необходимое для счастливой и здоровой жизни.

Саввана: описание породы, характер и фото

Самые дорогие кошки в мире: стоимость породы саванна начинается от 5000 долларов. Фото © Wikipedia

Саванна — это относительно новая порода кошек, которая была развита в конце XX века путём скрещивания домашних кошек с африканскими саванными кошками. Эти хвостатые выделяются своим уникальным окрасом, длинными конечностями, большими ушами и пятнистым мехом, напоминающим своего дикого предка — сервала. Основными особенностями породы саванна являются их любопытство и живой ум. Котики могут открывать двери, изучать новые игрушки и даже выполнять некоторые команды, как собаки. Однако из-за своего дикого происхождения саванны требуют особого внимания и заботы, а также большого пространства для активной деятельности.

Чаузи: описание породы, характер и фото

Порода кошек чаузи славится своей изящной внешностью. Фото © Чаузи.рф

Кошка породы чаузи — это изящное и грациозное животное с длинным телом и конечностями, узкой мордочкой. Она относится к категории ориентальных пород кошек и имеет утончённую, элегантную внешность. Чаузи обладает тонкими лапками и изящным хвостом. Цена на такого питомца будет начинаться от шести с половиной тысяч долларов. Эти кошки очень энергичны, игривы и общительны. Они обожают внимание и ласку со стороны своих хозяев. Кроме того, чаузи известны своими выразительными голосовыми проявлениями и способностью коммуникации с людьми.

Питерболд: описание породы, характер и фото

Кошки питерболд являются одной из самых дорогих пород в мире. Фото © Wikipedia / Jiel Beaumadier

Питерболды — это порода кошек, которая выделяется своим бесшёрстным покровом и изящным телосложением. Они имеют длинные, стройные лапы, изящную шею и большие уши. Особенностью породы является отсутствие шерсти или наличие её в виде пушка на носу, ушах и хвосте. Питерболды обладают активным характером, они очень сообразительные, ласковые и общительные кошки. Их стоимость начинается от тысячи долларов.

Као-мани: описание породы, характер и фото

Особенности породы као-мани: разноцветные глаза и белая шерсть. Фото © Wikipedia

Као-мани — кошки родом из Таиланда. Их выводят уже несколько сотен лет и считают одними из самых элитных котиков. Главная особенность — разноцветные глаза и белоснежная шерсть. Раньше их могли себе позволить только королевские семьи, а сейчас они доступны всем, у кого есть минимум две тысячи долларов.