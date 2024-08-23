Соображают хуже хомячков: Топ-5 самых глупых пород собак

Многие люди не могут представить жизнь без своего верного четвероногого друга. Даже если собака не самая смышлёная и послушная, хозяин так или иначе сильно к ней привязывается, однако из-за этого ему приходится мириться с рядом проблем. Некоторые породы собак в силу своей природы плохо поддаются тренировке. Из-за генетических особенностей они живут лишь инстинктами, совершенно не прислушиваясь к мозгу. Конечно, инстинкты есть у всех животных, но Life.ru решил рассказать о пяти породах собак, которые слишком сильно подвержены «зову природы», из-за чего их часто называют глупыми.

Афганская борзая

Характеристика породы афганская борзая: своенравная собака со сложным характером. Фото © Freepik

Эта порода была выведена в Афганистане для охоты. Со своими «прямыми обязанностями» афганская борзая справляется хорошо, однако делать что-то другое точно не захочет. Дело в том, что эти собаки слишком высокого мнения о себе, поэтому предпочитают слушать только свои инстинкты, а не какие-то там команды человека. Чтобы чему-то обучить этих «аристократов», хозяевам придётся приложить немало усилий и терпения.

Чау-чау

Дрессировка чау-чау, как правило, не приносит результатов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ksenia Raykova

Большие плюшевые чау-чау очень не любят учиться. Как правило, эта порода плохо запоминает новую информацию, поэтому начинать дрессировку нужно как можно раньше, пока чау-чау ещё щенок, тогда есть шанс на успех. Хозяевам этих «мишек» стоит помнить, что они не терпят, когда над ними пытаются доминировать, так что повышать тон или физически наказывать их точно не стоит. Главное, что эта порода может стать прекрасным и верным другом, пусть и не самым умным.

Бассет-хаунд

Собаки породы бассет-хаунд очень ленивые и совсем не любят заниматься. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Myjones

Собаки породы бассет-хаунд славятся вечно печальными глазками, хотя на самом деле очень жизнерадостные и не прочь поиграться, но только недолго. Бассеты очень любят отдыхать. Пожалуй, лень — их главная особенность. Учат команды эти собачки неохотно, так как чаще всего совсем не понимают, что человек от них хочет. Если же хозяин вспылит из-за того, что четвероногий друг «тормозит», то бассет-хаунд, скорее всего, сильно обидится.

Английский мастиф

Английские мастифы обладают хорошими физическими данными, однако умом обделены. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

Главный лозунг английских мастифов — «сила есть, ума не надо». Эта порода действительно обладает великолепными физическими данными, но вот с сообразительностью у неё явные проблемы. Чтобы заставить английского мастифа что-то сделать, хозяин должен иметь сильный характер и обладать неукоснительным авторитетом, иначе упрямый здоровяк вовсе не будет слушаться. Когда речь заходит о тренировках, терпение мастифа заканчивается буквально через пять минут, так что заниматься с ним дрессировкой — сплошное мучение.

Чихуахуа

Почему чихуахуа считается глупой породой? У этих собак слишком нестабильное эмоциональное состояние, из-за чего они выглядят "глупо". Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Крошки чихуахуа, кажется, никак не могут определиться со своим внутренним "я". То они безрассудно кидаются на больших собак, представляя себя не иначе как волком, то трясутся от громких звуков. В общем, жизнь с чихуахуа точно никогда не будет скучной. Несмотря на свою эмоциональную нестабильность, чихуахуа достаточно неплохо поддаются дрессировке. Самое главное — уделять этим собакам достаточно внимания и с детства приучать их к правильному поведению, иначе маленький комочек будет своенравничать и начнёт "вить верёвки" из хозяина.