Обожают и боготворят людей: Топ-6 самых любвеобильных пород собак Братья наши меньшие известны своей преданностью и безграничной любовью к людям, но некоторые породы собак проявляют наибольшую любвеобильность к человеку. 20 августа, 05:00 Какие породы собак сильнее всего обожают своих хозяев? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot, © Freepik

Заводя собаку, каждый человек должен понимать, какую ответственность он на себя берёт. Многие люди сравнивают этих животных с детьми. Вот только малыши рано или поздно вырастут, а собака на протяжении всей своей жизни будет нуждаться в хозяине. Конечно, практически все хвостатые являются верными друзьями, и им просто необходимо человеческое тепло и постоянная забота. Однако есть несколько пород собак, которые имеют очень чувствительную натуру и не могут провести без хозяина даже пяти минут. Life.ru рассказал про шесть пород собак, известных своей невероятной любвеобильностью.

Лабрадор: описание породы, характер и фото

Самые любвеобильные породы собак: лабрадор является идеальной собакой для семей с детьми. Фото © Шедеврум

Этот здоровяк известен своим дружелюбным характером и любовью к детям. Зачастую лабрадоры живут в больших семьях, так как с их любвеобильностью одного человека явно будет маловато. Собаки породы лабрадор не очень любят оставаться одни дома. А если хозяева слишком заняты своими делами и уделяют четвероногому другу меньше времени, они и вовсе могут впасть в депрессию. Так что, заводя пса породы лабрадор, готовьтесь, что с вами будет жить большой ребёнок с мягкой шерстью, требующий постоянных тактильных контактов и бесконечной заботы.

Немецкий шпиц: описание породы, характер и фото

Характеристика породы немецкий шпиц: не любят чужаков и всегда защищают хозяина. Фото © Шедеврум

Шпицы известны своей энергичностью, которой могут позавидовать большие собаки. Эти пушистые комочки всегда рады погреться на ручках хозяина и буквально замирают на месте, когда их начинают гладить. Стоит учитывать, что к чужим людям собака породы шпиц не будет так добра. Если ей покажется, что незнакомец представляет опасность, питомец тут же облает его с ног до головы и ринется защищать хозяина. Но "своим" эта порода собак не даст покоя, ведь мохнатики готовы буквально зацеловать хозяев и не желают разлучаться с ними даже на пять минут.

Колли: описание породы, характер и фото

Топ-6 любвеобильных пород собак: колли станет отличным компаньоном для любого человека. Фото © Шедеврум

Колли, известная также как шотландская овчарка, славится своими компанейскими качествами. Эта порода готова сопровождать хозяина даже на край земли. Колли очень любят детей, поэтому, когда в семье появляется малыш, они часто переключают всё своё внимание на них. Не стоит забывать, что эта порода собак может быть очень ранимой. Так что при них лучше не повышать голос и не ругаться, иначе у колли начнётся депрессия.

Папильон: описание породы, характер и фото

Характеристика папильона: эту породу нельзя надолго оставлять одну, ведь у них слабая нервная система. Фото © Шедеврум

Папильоны по праву находятся в рейтинге самых ласковых пород собак, так как их любовь к людям не имеет границ. Зачастую питомцы породы папильон, в отличие от шпицев, дружелюбны даже к незнакомцам. Дело в том, что эти собаки очень тактильны, поэтому согласны, чтобы их гладил хоть кто-нибудь. Больше всего внимания, конечно, достаётся хозяину. С ним папильон готов проводить каждую минутку, ведь одиночество плохо сказывается на эмоциональном состоянии собак этой породы.

Золотистый ретривер: описание породы, характер и фото

Особенности породы золотистый ретривер: эти собаки прекрасно ладят с детьми. Фото © Шедеврум

Изначально порода золотистый ретривер была выведена для охоты, но, кажется, роль няньки подходит ей куда лучше. Дело в том, что эти пёсели, несмотря на свой немаленький размер, всегда очень аккуратны к детям, а их хозяева отмечают, что это самая ласковая порода. Помимо любвеобильности золотистые ретриверы славятся хорошим умом, так что маленькие члены семьи всегда будут с ними в безопасности. Несмотря на то что эти собаки очень привязаны к хозяевам, их психика достаточно устойчива, поэтому разлуку они переносят спокойно.

Мопс: описание породы, характер и фото

Ленивые собаки: мопсы предпочитают лежать на диване, а не бегать за мячиком. Фото © Шедеврум

Мопсы не очень любят активные игры, ведь им куда приятнее полежать на диване вместе с хозяином, а если тот ещё и пузико почешет, то собака может лежать так весь день. Мопсы становятся прекрасными друзьями, но следует учитывать, что эта порода имеет предрасположенность к ряду генетических заболеваний, которые достаточно сложно лечить.

Каждая порода имеет набор уникальных качеств, поэтому при выборе собаки следует ориентироваться на личные предпочтения и, конечно, образ жизни. Если вы не можете уделять много внимания четвероногому другу, тогда не стоит брать слишком любвеобильных собак, иначе они будут часто грустить. Ранее Life.ru рассказал о пяти самых умных породах собак.

Авторы Дана Третьякова