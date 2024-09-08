Москалькова: Высокая явка в приграничных районах показывает мужество россиян
Высокая явка на выборах в граничащих с Украиной регионах показывает настоящее гражданское мужество, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она рассказала, что постоянно находится на связи с УПЧ приграничных регионов.
«Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка — лучший показатель настоящего гражданского мужества», — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.
По её словам, в Курской области уполномоченный Владимир Фирсов объехал избирательные участки региона, в том числе и места лишения свободы. Омбудсмен подчеркнула, что были опасения по поводу провокаций на выборах, однако всё обошлось. Она отметила, что власти Белгородской и Брянской областей делают всё, чтобы выборы прошли в штатном режиме.
Напомним, выборы в России проходят с 6 по 8 сентября. Россияне выбирают губернаторов, глав административных округов и депутатов законодательных органов. В ЦИК сообщили о корректном ходе голосования, без грубых нарушений. Уполномоченные по правам человека в субъектах России проводят проверки на избирательных участках. Омбудсмены общаются с людьми и смотрят за тем, чтобы процесс голосования был максимально доступным и прозрачным.
Life.ru