Москалькова: Высокая явка в приграничных районах показывает мужество россиян

Высокая явка на выборах в граничащих с Украиной регионах показывает настоящее гражданское мужество, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она рассказала, что постоянно находится на связи с УПЧ приграничных регионов.

«Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка — лучший показатель настоящего гражданского мужества», — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.

По её словам, в Курской области уполномоченный Владимир Фирсов объехал избирательные участки региона, в том числе и места лишения свободы. Омбудсмен подчеркнула, что были опасения по поводу провокаций на выборах, однако всё обошлось. Она отметила, что власти Белгородской и Брянской областей делают всё, чтобы выборы прошли в штатном режиме.