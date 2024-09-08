Памфилова отметила корректный ход выборов в регионах России

Поступающие сообщения о ходе выборов в российских регионах позволяют сделать вывод, что процесс идёт достаточно корректно за исключением попыток отдельных партийных представителей вмешаться в работу избирательных комиссий. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

«Мы очень внимательно, и я благодарю наш аппарат, — внимательно люди сидят и ночью сидели, — анализируем всё, что поступает. Это информационный мусор, я бы так сказала, в основном. С одной стороны, раздражает это всё, а с другой стороны, наоборот, возникает чувство удовлетворения, поскольку в целом кампания идёт очень корректно, я бы так сказала», — пояснила Памфилова.

Однако ложка дёгтя в этой бочке с мёдом тоже присутствует. По словам председателя ЦИК, представители некоторых партий нередко стараются вмешаться в работу комиссий, из-за чего сотрудники сталкиваются с определёнными проблемами. Прозападные оппоненты тоже не дремлют, стараясь дестабилизировать ход выборов, однако им пока не удавалось преуспеть в этом деле.

«Я вчера говорила, что голосование идёт в штатном режиме. Как это ни парадоксально, я хотела бы применить это выражение в том числе к нашим традиционным оппонентам, тем, кто совершают сильные потуги, чтобы ударить по выборам, немного дискредитировать, нагадить, ввести в заблуждение. Вот они тоже работают, прозападные, нынче в штатном режиме», — рассказала Памфилова.

Она пояснила, что эти самые оппоненты пока не делают ничего необычного для себя, поэтому ЦИК, наученный справляться с их воздействием, спокойно продолжает свою работу.