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7 сентября, 18:00

Более 2,6 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 36 часов

Свыше 2,6 миллиона москвичей проголосовали на выборах в рамках Единого дня голосования за первые 36 часов, сообщила журналистам член Мосгоризбиркома Римма Кузнецова. По её словам, москвичи выбирали как электронный вариант голосования, так и привычное голосование на избирательных участках.

«На 20:00 мск проголосовало 2 629 837 избирателей», — сказала Кузнецова.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв отметил, что явка на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва за два дня голосования достигла 33,6%.

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Как писал Life.ru, с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Граждане избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме. Курская область стала одним из самых активных регионов на выборах. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах онлайн. Как уточнял ранее Ковалёв, в первый день московская система онлайн-голосования отразила 120 атак.

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Life.ru

Александра Мышляева
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