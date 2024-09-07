Более 2,6 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 36 часов

Свыше 2,6 миллиона москвичей проголосовали на выборах в рамках Единого дня голосования за первые 36 часов, сообщила журналистам член Мосгоризбиркома Римма Кузнецова. По её словам, москвичи выбирали как электронный вариант голосования, так и привычное голосование на избирательных участках.