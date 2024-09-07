Более 2,6 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 36 часов
Свыше 2,6 миллиона москвичей проголосовали на выборах в рамках Единого дня голосования за первые 36 часов, сообщила журналистам член Мосгоризбиркома Римма Кузнецова. По её словам, москвичи выбирали как электронный вариант голосования, так и привычное голосование на избирательных участках.
«На 20:00 мск проголосовало 2 629 837 избирателей», — сказала Кузнецова.
Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв отметил, что явка на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва за два дня голосования достигла 33,6%.
Как писал Life.ru, с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Граждане избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме. Курская область стала одним из самых активных регионов на выборах. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах онлайн. Как уточнял ранее Ковалёв, в первый день московская система онлайн-голосования отразила 120 атак.
Life.ru