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Регион

ЦИК назвал Курскую, Кемеровскую и Брянскую области лидерами по явке на выборах

7 сентября, 09:12
Выборы в РФ. Обложка © Life.ru

Выборы в РФ. Обложка © Life.ru

В Курской и Кемеровской областях жители проявляют наибольшую избирательную активность на выборах губернаторов, там фиксируется самая высокая явка в сравнении с другими регионами. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время брифинга.

«Что касается выборов высших должностных лиц, то самая высокая явка в Курской области и Кемеровской области, за 45 процентов уже. На выборах в законодательные органы в городе Севастополе почти 40 процентов», — отметила она.

Также в Брянской области явка составила почти 25%, что тоже можно назвать высоким показателем, в регионе идут довыборы в Госдуму РФ, продолжила Памфилова.

Жители Алтая приехали на выборы на верблюдах и в национальных костюмах
Жители Алтая приехали на выборы на верблюдах и в национальных костюмах

Напомним, с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Россияне избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. На московских выборах уже более двух миллионов человек отдали свой голос за кандидатов. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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