Памфилова доложила об успешном ходе выборов в 62 регионах РФ
Памфилова: Голосование на региональных выборах РФ идёт в штатном режиме
Выборы глав регионов и депутатов разного уровня в 62 субъектах России проходят в штатном режиме. Об этом на брифинге в ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
«Всё идёт в штатном режиме, слава богу», — сказала она и добавила, что избирательный процесс проходит уже в 62 из 83 субъектов. Это те муниципальные образования, где решили уделить выборам несколько дней.
Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. На московских выборах уже более двух миллионов человек отдали свой голос за кандидатов.
Telegram / ЦИК России