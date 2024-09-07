ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 07:34

Памфилова доложила об успешном ходе выборов в 62 регионах РФ

Памфилова: Голосование на региональных выборах РФ идёт в штатном режиме

Выборы глав регионов и депутатов разного уровня в 62 субъектах России проходят в штатном режиме. Об этом на брифинге в ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Всё идёт в штатном режиме, слава богу», — сказала она и добавила, что избирательный процесс проходит уже в 62 из 83 субъектов. Это те муниципальные образования, где решили уделить выборам несколько дней.

Собянин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
Собянин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. На московских выборах уже более двух миллионов человек отдали свой голос за кандидатов.

Обложка ©

Telegram / ЦИК России

Николай Рюмин
  • Новости
  • Единый день голосования — 2024
  • Элла Памфилова
  • ЦИК
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров