Памфилова доложила об успешном ходе выборов в 62 регионах РФ

Выборы глав регионов и депутатов разного уровня в 62 субъектах России проходят в штатном режиме. Об этом на брифинге в ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Всё идёт в штатном режиме, слава богу», — сказала она и добавила, что избирательный процесс проходит уже в 62 из 83 субъектов. Это те муниципальные образования, где решили уделить выборам несколько дней.