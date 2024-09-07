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Регион
7 сентября, 07:17

Более 2 млн москвичей уже проголосовали на выборах

За прошедшую ночь около 150 тысяч жителей Москвы приняли участие в электронном голосовании. Система сдержала ещё 30 хакерских атак, сообщает председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв.

«Всё прошло штатно ночью, никаких нарушений нет. <…> Где-то 150 тыс. москвичей (электронно — Прим. Life.ru) проголосовало ночью», — сказал Ковалёв журналистам и отметил, что всего за сутки система выдержала 150 кибератак, все они были успешно отражены.

А председатель экспертного совета столичной ОП по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей, политолог Александр Асафов уточнил, что за два дня более двух миллионов горожан проголосовали на выборах. Он отметил высокий интерес к выборам в столичный парламент, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Большинство голосов жители отдали онлайн, сейчас голосование продолжается в штатном режиме, заключил Асафов.

Спокойно, штатно: Политолог оценила ход голосования в первый день выборов
Спокойно, штатно: Политолог оценила ход голосования в первый день выборов

Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Свой голос на выборах уже отдал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Life.ru

Николай Рюмин
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