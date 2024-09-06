Спокойно, штатно: Политолог оценила ход голосования в первый день выборов

Первый день голосования в России прошёл достаточно спокойно. В регионах, как и всегда, демонстрируется высокий уровень явки. Также хорошие показатели фиксируются там, где проходят выборы или довыборы депутатов регионального и федерального уровня. Об этом в беседе с Life.ru рассказала генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Выборы в Мосгордуму также проходят штатно. Москвичи активно голосуют — и на участках, и используя электронное голосование. Дистанционное голосование очень популярно в столице сегодня. И это неудивительно, поскольку большинство московских сервисов давно заведено на электронные платформы, да и выборы посредством ДЭГ проходят здесь с 2019 года», — прокомментировала собеседница.

Политолог также напомнила, что в таких субъектах РФ, как Алтай, Костромская и Смоленская области, а также Коми, Марий Эл и Чечня, выборы в электронном формате организуют в этом году впервые.