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Регион
6 сентября, 19:20

Спокойно, штатно: Политолог оценила ход голосования в первый день выборов

Политолог Линдигрин: В первый день выборов фиксируется высокая явка

Первый день голосования в России прошёл достаточно спокойно. В регионах, как и всегда, демонстрируется высокий уровень явки. Также хорошие показатели фиксируются там, где проходят выборы или довыборы депутатов регионального и федерального уровня. Об этом в беседе с Life.ru рассказала генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Выборы в Мосгордуму также проходят штатно. Москвичи активно голосуют — и на участках, и используя электронное голосование. Дистанционное голосование очень популярно в столице сегодня. И это неудивительно, поскольку большинство московских сервисов давно заведено на электронные платформы, да и выборы посредством ДЭГ проходят здесь с 2019 года», — прокомментировала собеседница.

Политолог также напомнила, что в таких субъектах РФ, как Алтай, Костромская и Смоленская области, а также Коми, Марий Эл и Чечня, выборы в электронном формате организуют в этом году впервые.

Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах в Мосгордуму
Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах в Мосгордуму

Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Уже более 1,5 миллиона москвичей дистанционно проголосовали на выборах в Мосгордуму. В их числе — и мэр столицы Сергей Собянин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Мария Любицкая
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