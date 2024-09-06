Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Глава государства сделал это онлайн.
«8 сентября в России Единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно», — отметил Путин, обращаясь к россиянам.
Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Кстати, уже более 1,5 миллиона москвичей последовали примеру главы государства и дистанционно проголосовали на выборах в Мосгордуму. В их числе — мэр столицы Сергей Собянин.
Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Ранее стало известно, что