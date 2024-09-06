Собянин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
Собянин по традиции воспользовался электронным голосованием. Обложка © Telegram / mos_sobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин онлайн проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом он рассказал у себя в телеграм-канале.
«Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», — написал градоначальник.
Собянин напомнил, что жители столицы в настоящее время также выбирают муниципальных депутатов новой Москвы и района Куркино. Проголосовать онлайн можно до 20:00 воскресенья, 8 сентября. Избирательные участки работают сегодня и в выходные с 8:00 до 20:00.
Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Ранее стало известно, что более миллиона москвичей дистанционно проголосовали на выборах в Мосгордуму.