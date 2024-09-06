Собянин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин онлайн проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом он рассказал у себя в телеграм-канале.

«Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», — написал градоначальник.

Собянин напомнил, что жители столицы в настоящее время также выбирают муниципальных депутатов новой Москвы и района Куркино. Проголосовать онлайн можно до 20:00 воскресенья, 8 сентября. Избирательные участки работают сегодня и в выходные с 8:00 до 20:00.