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Регион
6 сентября, 14:56

Собянин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Собянин по традиции воспользовался электронным голосованием. Обложка © Telegram / mos_sobyanin

Собянин по традиции воспользовался электронным голосованием. Обложка © Telegram / mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин онлайн проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом он рассказал у себя в телеграм-канале.

«Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», — написал градоначальник.

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму
Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму

Собянин напомнил, что жители столицы в настоящее время также выбирают муниципальных депутатов новой Москвы и района Куркино. Проголосовать онлайн можно до 20:00 воскресенья, 8 сентября. Избирательные участки работают сегодня и в выходные с 8:00 до 20:00.

Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Ранее стало известно, что более миллиона москвичей дистанционно проголосовали на выборах в Мосгордуму.

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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя
Наталья Демьянова
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