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Регион
6 сентября, 09:47

Более миллиона москвичей дистанционно проголосовали на выборах в Мосгордуму

За первые 4,5 часа голосования более миллиона москвичей дистанционно приняли участие в выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

«Выдано бюллетеней — 1 005 082, получено бюллетеней — 986 162», — говорится в сообщении.

Свыше 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области
Свыше 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области

Напомним, 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне изберут 20 глав регинов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Избирательные участки открылись уже, например, в Забайкайле.

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Shutterstock / FOTODOM / Slutsky Maksim

Матвей Константинов
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