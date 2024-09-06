Свыше 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области

Свыше 34% избирателей досрочно отдали свой голос на губернаторских выборах в Курской области. Об этом сообщил заместитель главы избиркома региона Евгений Черкашин.

«Вчера закончилось досрочное голосование. И на сегодня на утро явка избирателей на территории губернатора в Курской области составила 34,5%», — пояснил Черкашин.

Тем временем председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова указала, что явка на выборах в Единый день голосования достигла уже более 40%. По её словам, акцент делается именно на Курскую область, поскольку там сложилась наиболее напряжённая ситуация из-за вторжения ВСУ.