Свыше 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области
Свыше 34% избирателей досрочно отдали свой голос на губернаторских выборах в Курской области. Об этом сообщил заместитель главы избиркома региона Евгений Черкашин.
«Вчера закончилось досрочное голосование. И на сегодня на утро явка избирателей на территории губернатора в Курской области составила 34,5%», — пояснил Черкашин.
Тем временем председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова указала, что явка на выборах в Единый день голосования достигла уже более 40%. По её словам, акцент делается именно на Курскую область, поскольку там сложилась наиболее напряжённая ситуация из-за вторжения ВСУ.
Напомним, что Единый день голосования пройдёт 8 сентября. Избирать будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Отдать свой голос за кандидата можно с 6 по 8 сентября. При этом в Курской области отложили выборы депутатов в семи муниципалитетах. Из-за боевых действий выборы не будут проводить в районах Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, а также в городе Льгов. Тем временем уже в 49 регионах РФ открылись избирательные участки.
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