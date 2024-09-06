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Регион
6 сентября, 08:24

Свыше 34% избирателей досрочно проголосовали на выборах в Курской области

Свыше 34% избирателей досрочно отдали свой голос на губернаторских выборах в Курской области. Об этом сообщил заместитель главы избиркома региона Евгений Черкашин.

«Вчера закончилось досрочное голосование. И на сегодня на утро явка избирателей на территории губернатора в Курской области составила 34,5%», — пояснил Черкашин.

Тем временем председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова указала, что явка на выборах в Единый день голосования достигла уже более 40%. По её словам, акцент делается именно на Курскую область, поскольку там сложилась наиболее напряжённая ситуация из-за вторжения ВСУ.

За полчаса на выборах депутатов Мосгордумы электронно проголосовало уже около 210 тыс. человек
За полчаса на выборах депутатов Мосгордумы электронно проголосовало уже около 210 тыс. человек

Напомним, что Единый день голосования пройдёт 8 сентября. Избирать будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Отдать свой голос за кандидата можно с 6 по 8 сентября. При этом в Курской области отложили выборы депутатов в семи муниципалитетах. Из-за боевых действий выборы не будут проводить в районах Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, а также в городе Льгов. Тем временем уже в 49 регионах РФ открылись избирательные участки.

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Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Дарья Нарыкова
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