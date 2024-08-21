ЦИК отложил выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области 21 августа, 10:58 Голосование в России. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Центризбирком РФ сообщил о том, что в семи муниципалитетах Курской области будет отложено голосование на предстоящих выборах в сентябре. Об этом стало известно на заседании ЦИК после рассмотрения соответствующей просьбы избирательной комиссии региона.

Решение касается следующих районов: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, а также речь идёт о городе Льгов. Как поясняется, закон разрешает переносить выборы в исключительных случаях и при обращении местного избиркома.

Напомним, Единый день голосования запланирован в России на 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Однако с 6 августа в Курской области идут боевые столкновения с отрядами ВСУ, которые пытались проникнуть в регион, поэтому голосование оказалось под вопросом.

Авторы Татьяна Миссуми