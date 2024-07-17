Памфилова: 23 из 24 партий подготовили списки кандидатов на выборы в сентябре

Списки своих кандидатов к сентябрьским выборам разного уровня предоставили уже 23 из 24 политических коалиций. На высшие посты будут претендовать 147 человек, а стадию регистрации прошли 22 кандидата. Об этом рассказала на заседании Центризбиркома РФ председатель комиссии Элла Памфилова.

"Практически все ныне существующие партии выдвинули своих кандидатов [на выборы разного уровня]. Хотела обратить внимание, что в связи с недавним решением Верховного суда РФ о приостановлении деятельности Партии дела, теперь их участие в выборах невозможно, также не выдвинули своих кандидатов Партия роста. Остальные 23 из 24 партий будут бороться за симпатии избирателей", — пояснила Памфилова.

С её слов, большинство кандидатов выдвинула "Единая Россия" (21 020 членов партии), за ней идут ЛДПР (6 133), "Справедливая Россия — За правду" (4 159), КПРФ (3 319), "Новые люди" (1 963), Партия пенсионеров (697). Кроме того, 9 034 кандидата решили участвовать как самовыдвиженцы. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе выдвинулось 147 кандидатов, из них 120 от 20 политических партий и 27 самовыдвиженцев, стадию регистрации прошли 22 человека.