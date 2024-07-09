Стало известно, как общественные штабы готовятся к выборам

Участники совещания общественных штабов по подготовке к выборам в Единый день голосования решили активизировать использование полномочий представителей Общественной палаты в региональных избирательных комиссиях и усилить мониторинг информационных ресурсов на предмет иностранного вмешательства в выборы. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

Исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова рассказала, что совещание общественных штабов по наблюдению за выборами считается отправной точкой, чтобы понять ход кампаний, увидеть практики штабов, а также наметить план работы. По её словам, в рамках кампаний ЕДГ-2024 уже наметилась тенденция. Она отметила, что "партии продолжают качественно усиливать своё присутствие в региональной политике".

"Будем подписывать соглашения с политическими партиями, отдельно работать с Общественной наблюдательной комиссией, чтобы избирательные права соблюдались в полном объёме. Параллельно проведём совещание Координационного совета по теме золотого стандарта наблюдателя — если есть какие-то предложения по модернизации, дополнению золотого стандарта, присылайте нам", — сообщил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Ответственный секретарь СПЧ и сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точёнов объявил о намерении провести ещё 4 межрегиональных круглых стола "Общество и выборы" до начала ЕДГ. Мероприятия планируются в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Туле и Уфе. Эксперт отметил, что эти события стали традиционными открытыми площадками, где лидеры общественного мнения и представители партий обсуждают актуальные вопросы кампаний.

В своём выступлении IT-эксперт, сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием и экс-глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов отметил, что количество регионов, в которых решили проводить голосование не только на бумаге, но и через дистанционное электронное голосование, продолжает увеличиваться. Он также отметил, что на предстоящих выборах 11,3 миллиона избирателей имеют потенциальную возможность проголосовать онлайн.

Как подчеркнул член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, необходимо понимать, что предстоящий ЕДГ не является рядовым.

"У нас 4 тысячи избирательных кампаний разного уровня в 83 регионах, предположительно, будет задействовано 57,5 миллионов избирателей", — пояснил Брод.