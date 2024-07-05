Медведев пообещал придерживаться высоких стандартов при подготовке ЕР к ЕДГ-2024
Председатель ЕР Дмитрий Медведев. Обложка © Er.ru
"Единая Россия" намерена придерживаться высоких стандартов ведения мобилизационной и агитационной работы при подготовке к Единому дню голосования. Об этом на заседании Бюро высшего совета партии заявил её председатель Дмитрий Медведев.
По словам зампредседателя Совета безопасности РФ, эта кампания отличается от предыдущих близостью к недавним президентским выборам. Мартовские результаты оказались очень хорошими: в голосовании приняло участие более 31 миллиона человек из базы сторонников "Единой России", отметил Медведев.
"Вся страна проделала большую работу по привлечению наших сторонников. И это накладывает на нас ответственность по сентябрьским выборам. Будем придерживаться таких же высоких стандартов", — пообещал политик.
Напомним, что Единый день голосования пройдёт в России 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований.