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5 июля, 19:03

Медведев пообещал придерживаться высоких стандартов при подготовке ЕР к ЕДГ-2024

Председатель ЕР Дмитрий Медведев. Обложка © Er.ru

Председатель ЕР Дмитрий Медведев. Обложка © Er.ru

"Единая Россия" намерена придерживаться высоких стандартов ведения мобилизационной и агитационной работы при подготовке к Единому дню голосования. Об этом на заседании Бюро высшего совета партии заявил её председатель Дмитрий Медведев.

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ, эта кампания отличается от предыдущих близостью к недавним президентским выборам. Мартовские результаты оказались очень хорошими: в голосовании приняло участие более 31 миллиона человек из базы сторонников "Единой России", отметил Медведев.

"Вся страна проделала большую работу по привлечению наших сторонников. И это накладывает на нас ответственность по сентябрьским выборам. Будем придерживаться таких же высоких стандартов", — пообещал политик.

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Напомним, что Единый день голосования пройдёт в России 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований.

Илья Пушкарев
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