Единый день голосования в России в 2024 году пройдёт 8 сентября
Единый день голосования – 2024 (ЕДГ) в России пройдёт 8 сентября, об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Избирать в этом году будут в том числе 20 глав регионов, среди них и те субъекты, руководители которых перешли на работу в правительство и Администрацию Президента РФ.
Напомним, ранее главы Кемеровской, Калининградской, Курской областей и Хабаровского края вошли в новый состав правительства, а губернатор Тульской области — в Администрацию Президента РФ. Так, Сергей Цивилёв стал министром энергетики, Антон Алиханов отныне будет руководить Минпромторгом, Роман Старовойт — Минтрансом, а Михаил Дегтярёв стал министром спорта. Алексей Дюмин же будет помощником президента России. Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами кабмина. А 15 мая президент подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернатора в вышеуказанных регионах страны.
Life.ru