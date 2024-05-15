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Регион
15 мая, 08:29

Единый день голосования в России в 2024 году пройдёт 8 сентября

Единый день голосования – 2024 (ЕДГ) в России пройдёт 8 сентября, об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Избирать в этом году будут в том числе 20 глав регионов, среди них и те субъекты, руководители которых перешли на работу в правительство и Администрацию Президента РФ.

Путин рассчитывает на эффективность министров из числа бывших губернаторов
Путин рассчитывает на эффективность министров из числа бывших губернаторов

Напомним, ранее главы Кемеровской, Калининградской, Курской областей и Хабаровского края вошли в новый состав правительства, а губернатор Тульской области — в Администрацию Президента РФ. Так, Сергей Цивилёв стал министром энергетики, Антон Алиханов отныне будет руководить Минпромторгом, Роман Старовойт — Минтрансом, а Михаил Дегтярёв стал министром спорта. Алексей Дюмин же будет помощником президента России. Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами кабмина. А 15 мая президент подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернатора в вышеуказанных регионах страны.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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