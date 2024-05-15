Единый день голосования в России в 2024 году пройдёт 8 сентября

Единый день голосования – 2024 (ЕДГ) в России пройдёт 8 сентября, об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Избирать в этом году будут в том числе 20 глав регионов, среди них и те субъекты, руководители которых перешли на работу в правительство и Администрацию Президента РФ.