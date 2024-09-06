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Регион
6 сентября, 06:24

За полчаса на выборах депутатов Мосгордумы электронно проголосовало уже около 210 тыс. человек

Почти 210 тыс. человек электронно проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

За первые полчаса в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва приняли участие почти 210 тысяч человек. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

«Выдано бюллетеней — 207 731, получено бюллетеней — 199 201. До окончания голосования — 2 дня 11 часов 29 минут», — указано на экранах.

Также в штабе указали, что выборы московских депутатов начались в столице в штатном режиме, все участковые избирательные комиссии открылись вовремя. Жителям города предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального округа Куркино.

Напомним, что ЕДГ пройдёт 8 сентября. Избирать будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Отдать свой голос за кандидата можно с 6 по 8 сентября. В Забайкалье тем временем уже открылись избирательные участки.

В Сахалинской области начались выборы губернатора
В Сахалинской области начались выборы губернатора
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ТАСС / Николай Михальченко

Иван Косицын
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