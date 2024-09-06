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Регион
6 сентября, 01:28

В Забайкалье открылись избирательные участки

Более 800 избирательных участков открылись в Забайкалье. Обложка © Telegram / ИZбирком Zабайкалья

Более 800 избирательных участков открылись в Забайкалье. Обложка © Telegram / ИZбирком Zабайкалья

В Забайкальском крае открылись участки для голосования, где граждане будут выбирать будущего главу региона. В региональном избиркоме сообщили, что они начали работу в 8:00 (2:00 мск).

«Голосование на выборах Губернатора края, а также дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания края по Центральному 1 округу и по выборам в органы местного самоуправления началось», — рассказали в избиркоме.

В регионе открылись 829 стационарных участков и четыре в местах временного пребывания избирателей. За ходом голосования будут следить 1252 общественных наблюдателя.

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Напомним, что ЕДГ пройдёт 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Отдать свой голос за кандидата можно с 6 по 8 сентября.

Оксана Попова
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