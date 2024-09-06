В Забайкалье открылись избирательные участки

В Забайкальском крае открылись участки для голосования, где граждане будут выбирать будущего главу региона. В региональном избиркоме сообщили, что они начали работу в 8:00 (2:00 мск).

«Голосование на выборах Губернатора края, а также дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания края по Центральному 1 округу и по выборам в органы местного самоуправления началось», — рассказали в избиркоме.

В регионе открылись 829 стационарных участков и четыре в местах временного пребывания избирателей. За ходом голосования будут следить 1252 общественных наблюдателя.