В Забайкалье открылись избирательные участки
Более 800 избирательных участков открылись в Забайкалье. Обложка © Telegram / ИZбирком Zабайкалья
В Забайкальском крае открылись участки для голосования, где граждане будут выбирать будущего главу региона. В региональном избиркоме сообщили, что они начали работу в 8:00 (2:00 мск).
«Голосование на выборах Губернатора края, а также дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания края по Центральному 1 округу и по выборам в органы местного самоуправления началось», — рассказали в избиркоме.
В регионе открылись 829 стационарных участков и четыре в местах временного пребывания избирателей. За ходом голосования будут следить 1252 общественных наблюдателя.
Напомним, что ЕДГ пройдёт 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Отдать свой голос за кандидата можно с 6 по 8 сентября.