В Сахалинской области начались выборы губернатора

На Сахалине и Курилах в Единый день голосования открылись 293 избирательных участка. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на председателя регионального избиркома Викторию Черкасову, они начали работу в 8:00 (00:00 мск).

«На территории Сахалинской области начали работу 285 избирательных участков, из них 15 располагаются в трёх муниципальных образованиях Курил. Кроме этого, открыты ещё восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека», — рассказала собеседница агентства.

В этом году в Сахалинской области пройдут выборы главы региона, депутатов Городской Думы Южно-Схалинска и двух районных собраний. Отдать свой голос за кандидата можно с 6 по 8 сентября.