В Сахалинской области начались выборы губернатора
Сахалин и Курилы открыли 293 избирательных участка в День голосования
Голосование в России. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
На Сахалине и Курилах в Единый день голосования открылись 293 избирательных участка. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на председателя регионального избиркома Викторию Черкасову, они начали работу в 8:00 (00:00 мск).
«На территории Сахалинской области начали работу 285 избирательных участков, из них 15 располагаются в трёх муниципальных образованиях Курил. Кроме этого, открыты ещё восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека», — рассказала собеседница агентства.
В этом году в Сахалинской области пройдут выборы главы региона, депутатов Городской Думы Южно-Схалинска и двух районных собраний. Отдать свой голос за кандидата можно с 6 по 8 сентября.
Напомним, что ЕДГ пройдёт 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. При этом в Курской области отложили выборы депутатов в семи муниципалитетах. Из-за боевых действий выборы не будут проводить в районах Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, а также в городе Льгов.