Россиян заверили, что «Госуслуги» защищены от кибератак перед выборами
Глава "Ростелекома" Осеевский: «Госуслуги» защищены от кибератак перед выборами
Интернет-портал «Госуслуги» защищён от кибератак в преддверии Единого дня голосования (ЕДГ), сообщил журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, все системы были неоднократно протестированы.
«Протестировано неоднократно, всё будет отлично», — заверил Осеевский в ответ на вопрос, выдержит ли инфраструктура «Госуслуг».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в ЕДГ дистанционно. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в прошлом году российский лидер голосовал именно так. Представитель Кремля также отметил удобство таких онлайн-выборов.
Напомним, что ЕДГ пройдёт 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. При этом в Курской области отложили выборы депутатов в семи муниципалитетах. Из-за боевых действий выборы не будут проводить в районах Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, а также в городе Льгов.
ТАСС / Наталья Чернохатова