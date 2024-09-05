Россиян заверили, что «Госуслуги» защищены от кибератак перед выборами

Интернет-портал «Госуслуги» защищён от кибератак в преддверии Единого дня голосования (ЕДГ), сообщил журналистам глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, все системы были неоднократно протестированы.

«Протестировано неоднократно, всё будет отлично», — заверил Осеевский в ответ на вопрос, выдержит ли инфраструктура «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в ЕДГ дистанционно. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в прошлом году российский лидер голосовал именно так. Представитель Кремля также отметил удобство таких онлайн-выборов.