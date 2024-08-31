Большинство курян высказались за проведение выборов губернатора, несмотря на атаки ВСУ

Жители Курской области сплотились на фоне атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Две трети человек выступили за проведение выборов губернатора, несмотря на сложную ситуацию, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, ссылаясь на соответствующее исследование.

«За две недели до основных дней голосования на выборах губернатора Курской области 2/3 опрошенных заявили, что выборы нужно проводить, как и было запланировано. По мнению респондентов, «это покажет киевскому режиму, что нас не запугать», — пояснил он.

Эксперт дополнил, что в августе на 12% вырос уровень узнаваемости и лояльности к врио главы региона Алексею Смирнову. Респонденты отметили, что политик делает всё возможное, чтобы помочь курянам в такой непростой ситуации.

Показатель оценки деятельности Смирнова на посту врио «Скорее хорошо» вырос на 8%. Аудитория оценивает его работу в зависимости от оперативной обстановки в Курской области и активности политика в медийном поле.

Также Потуремский перечислил ключевые запросы к власти в условиях режимов ЧС и КТО, действующих в регионе. По словам эксперта, это укрепление границы, усиление безопасности, предоставление жилья нуждающимся и увеличение финансовой помощи.