Памфилова отчиталась об открытии избирательных участков в 49 регионах России

Избирательные участки для голосования открылись в 49 регионах России, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Сегодня в 49 субъектах Российской Федерации, где принято решение о голосовании в течение трёх дней, открылись избирательные участки. Повторюсь, в 49 из 83, в которых у нас проходят выборы в единый день голосования. И только шесть регионов, оставшиеся, минует сия чаша на этот раз», — сказала Памфилова в ходе брифинга в информцентре ЦИК.

Также, по её словам, следить за процессом будут около 170 тысяч наблюдателей, а освещать — более 8 тысяч журналистов из более чем 1,3 тысячи СМИ, которые аккредитовались для работы на участках.

Особенно Памфилова отметила работу избирательной комиссии Курской области. Она поблагодарила коллег за то, что в непростых условиях они сделали даже больше того, что возможно.

«Мы все восхищаемся нашими коллегами в Курской области», — сказала глава ЦИК.