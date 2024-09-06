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Регион
6 сентября, 08:02

Памфилова отчиталась об открытии избирательных участков в 49 регионах России

Избирательные участки для голосования открылись в 49 регионах России, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Сегодня в 49 субъектах Российской Федерации, где принято решение о голосовании в течение трёх дней, открылись избирательные участки. Повторюсь, в 49 из 83, в которых у нас проходят выборы в единый день голосования. И только шесть регионов, оставшиеся, минует сия чаша на этот раз», — сказала Памфилова в ходе брифинга в информцентре ЦИК.

Также, по её словам, следить за процессом будут около 170 тысяч наблюдателей, а освещать — более 8 тысяч журналистов из более чем 1,3 тысячи СМИ, которые аккредитовались для работы на участках.

Особенно Памфилова отметила работу избирательной комиссии Курской области. Она поблагодарила коллег за то, что в непростых условиях они сделали даже больше того, что возможно.

«Мы все восхищаемся нашими коллегами в Курской области», — сказала глава ЦИК.

За полчаса на выборах депутатов Мосгордумы электронно проголосовало уже около 210 тыс. человек
За полчаса на выборах депутатов Мосгордумы электронно проголосовало уже около 210 тыс. человек

Напомним, 6-8 сентября 2024 года в России будут выбирать 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований.

Обложка ©

ТАСС / Петр Ковалев

Александра Вишнякова
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