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6 сентября, 13:56

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму

Дмитрий Медведев голосует. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев голосует. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Политик уверен, что наши сограждане последуют его примеру.

«Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании», — написал зампред.

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Напомним, 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне изберут 20 глав регинов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, станут известны новые представители администраций муниципальный образований.

Николай Рюмин
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