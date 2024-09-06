Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму
Дмитрий Медведев голосует. Обложка © VK / Дмитрий Медведев
Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Политик уверен, что наши сограждане последуют его примеру.
«Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании», — написал зампред.
Напомним, 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне изберут 20 глав регинов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, станут известны новые представители администраций муниципальный образований.