Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Политик уверен, что наши сограждане последуют его примеру.