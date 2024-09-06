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Регион
6 сентября, 10:08

Матвиенко проголосовала в Петербурге на выборах губернатора

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко днём в пятницу, 6 сентября, поучаствовала в выборах губернатора Санкт-Петербурга. В первый день голосования парламентарий пришла на избирательный участок № 2237 на Таврической улице, к которому прикреплена по месту регистрации.

В беседе с журналистами Матвиенко подчеркнула, что сейчас жители Северной столицы выбирают будущее города и стратегию его развития. По её словам, поддержка петербуржцев поможет реализовать грандиозные планы.

«Сегодня я голосовала за развитие нашего любимого города, за развитие Петербурга, за сохранение его уникального исторического облика и за всё то, что будет работать на благо нашего города, во благо петербуржцев», — добавила председатель верхней палаты Федерального собрания.

К слову, в Петербурге с 08:00 работает 1 951 постоянный избирательный участок. Проголосовать горожане могут до 20:00 — не только сегодня, но и в субботу и в воскресенье.

В числе первых: Российские губернаторы активно принимают участие в выборах
В числе первых: Российские губернаторы активно принимают участие в выборах

Как сообщал Life.ru, Единый день голосования (ЕДГ) пройдёт 8 сентября. Избирать будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Отдать свой голос за кандидата можно с 6 по 8 сентября.

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