В числе первых: Российские губернаторы активно принимают участие в выборах

В России сегодня, 6 сентября, стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. Активное участие принимают не только граждане, но и действующие главы регионов.

Главы Сахалинской области и Крыма проголосовали на выборах. Видео © Telegram / Лимаренко Brief / Аксёнов Z 82

Так, действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проголосовал за будущего главу региона и депутатов думы Южно-Сахалинска. Как он отметил в телеграм-канале, результаты выборов — это показатель доверия людей к власти. Он сравнил голосование с экзаменом, который сегодня сдают чиновники. Жители, в то же время, по словам Лимаренко, играют роль «строгих экзаменаторов». А глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня отдал голос на выборах депутатов Госсовета и муниципалитетов республики.

«Голос каждого крымчанина — это вклад в развитие Крыма, в продолжение позитивных преобразований в нашей республике, в обновление власти на всех уровнях», — отметил он в телеграм-канале.

В свою очередь действующий губернатор Забайкальского края, где выбирают главу региона, Александр Осипов пришёл на избирательный участок вместе с супругой. Как подчеркнул Осипов, голосование — это возможность выбрать будущее региона на дальнейшие пять лет. По его словам, за пять лет в Забайкалье заметна существенная динамика развития. Её видят и сами жители, а также обращают внимание в Москве.

Осипов голосует на выборах главы Забайкальского края. Фото © Telegram / zabkrai75

Также выборы губернатора сегодня стартовали и в Оренбургской области. Своим избирательным правом уже воспользовался действующий глава региона Денис Паслер. В телеграм-канале он отметил, что голос каждого оренбуржца важен, чтобы определить вектор развития региона. Вместе с тем Паслер призвал соотечественников приходить на избирательные участки и сделать свой выбор.

Паслер голосует на выборах главы Оренбургской области. Фото © Telegram / DVPasler

Сегодняшний день с посещения избирательного участка начал и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Отдать свой голос он пришёл вместе с супругой. В регионе выбирают нового губернатора, который будет руководить регионом следующие пять лет.

«Уважаемые жители Самарской области! Выборы на территории региона проходят три дня — 6, 7 и 8 сентября. Приглашаю каждого сделать свой выбор», — обратился к гражданам Федорищев в телеграм-канале.

Федорищев голосует на выборах главы Оренбургской области. Фото © Telegram / Fedorischev63

Также в числе первых свой выбор сделал глава Хакасии Валентин Коновалов. Напомним, что в регионе проводятся 32 избирательные кампании. Основными называют дополнительные выборы депутата Госдумы по Хакасскому одномандатному округу, а также мэров Абакана и Сорска, глав администраций в Аскизском, Бейском, Боградском и Орджоникидзевском районах.

Глава Хакасии Коновалов проголосовал на выборах депутата в Госдуму от региона. Фото © Telegram / konovalov_khakasia19